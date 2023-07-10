توتنهام يتجه لرفض عرض بايرن ميونخ الجديد للتعاقد مع هاري كين

كشف فابريزيو رومانو، الصحفي بشبكة "سكاي سبورتس"، المختص بأخبار انتقالات اللاعبين والمدربين، أن نادي توتنهام يتجه لرفض العرض الثاني الذي تقدمت به إدارة بايرن ميونخ لضم هاري كين، في الميركاتو الجاري.

وذكرت تقارير أمس أن بايرن ميونخ قدم عرضا جديدا لضم هاري كين، مهاجم توتنهام، بقيمة 80 مليون يورو كمبلغ أساسي، بالإضافة إلى متغيرات لم يتم الكشف عنها.

وقال رومانو عبر حسابه على تويتر، اليوم الاثنين: "توتنهام ليس لديه أي نية لقبول مبلغ ثابت بقيمة 80 مليون يورو للتخلي عن هاري كين".

وأضاف: "مصادر قريبة من توتنهام تشير إلى أن عرض البايرن الجديد لن يكون كافيًا لإقناعهم بإبرام الصفقة. البايرن ما زال يصر على كين ويأمل في التعاقد معه".