توتنهام يتجه لرفض عرض بايرن ميونخ الجديد للتعاقد مع هاري كين
كشف فابريزيو رومانو، الصحفي بشبكة "سكاي سبورتس"، المختص بأخبار انتقالات اللاعبين والمدربين، أن نادي توتنهام يتجه لرفض العرض الثاني الذي تقدمت به إدارة بايرن ميونخ لضم هاري كين، في الميركاتو الجاري.
وذكرت تقارير أمس أن بايرن ميونخ قدم عرضا جديدا لضم هاري كين، مهاجم توتنهام، بقيمة 80 مليون يورو كمبلغ أساسي، بالإضافة إلى متغيرات لم يتم الكشف عنها.
وقال رومانو عبر حسابه على تويتر، اليوم الاثنين: "توتنهام ليس لديه أي نية لقبول مبلغ ثابت بقيمة 80 مليون يورو للتخلي عن هاري كين".
وأضاف: "مصادر قريبة من توتنهام تشير إلى أن عرض البايرن الجديد لن يكون كافيًا لإقناعهم بإبرام الصفقة. البايرن ما زال يصر على كين ويأمل في التعاقد معه".
بينما أشار موقع "talkSPORT" إلى أن رئيس نادي توتنهام لا يريد التخلي عن "كين" في الميركاتو الصيفي الجاري.
يذكر أن العرض الأول الذي كانت قيمته الأساسية 70 مليون يورو، قد تم رفضه بالفعل من جانب إدارة توتنهام.
ويتبقى على تعاقد هاري كين مع "السبيرز" موسم واحد فقط، ويأمل النادي في تجديد تعاقده.
فيما تشير بعض التقارير الأخرى إلى أن كين قد يفضل البقاء في إنجلترا في ظل كونه قريبا من أن يصبح الهداف التاريخي للدوري الإنجليزي.
ويعد هاري كين ثاني أكثر مسجلي الأهداف في تاريخ الدوري الإنجليزي بـ213 هدفا فيما يتصدر آلان شيرار أيقونة نيوكاسل الترتيب بـ260 هدفا.