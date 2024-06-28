موعد نهائي لكأس العرش المغربي بين الجيش الملكي والرجاء

أعلن الاتحاد المغربي لكرة القدم اليوم الخميس موعد المباراة النهائية لبطولة كأس العرش التي تجمع بين الجيش الملكي والرجاء.

وذكر الاتحاد في بيان عبر فيسبوك "تعلن الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، أن المباراة النهائية لنيل كأس العرش برسم الموسم الرياضي 2022-2023، والتي ستجمع فريقي الجمعية الرياضية للقوات المسلحة الملكية (الجيش الملكي) ونادي الرجاء الرياضي، ستجرى يوم الإثنين أول يوليو 2024 على أرضية الملعب الكبير بأغادير".