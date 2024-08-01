حقق فريق ليفربول فوزا وديا على نظيره آرسنال، بنتيجة (2-1)، في المباراة التي جمعت بينهما، فجر الخميس، في الولايات المتحدة الأمريكية، على ملعب "لينكون فاينانشال فيلد" ضمن الاستعدادات للموسم الجديد.

وجاء الهدف الأول لليفربول في الدقيقة 13 بعد تمريرة من هارفي إليوت، استلمها الدولي المصري محمد صلاح، ليسدد بالقدم اليسرى على طريقته الخاصة في مرمى حارس "الغانرز".

فيما سجل فابيو كارفاليو الهدف الثاني لليفربول في الدقيقة 34 من عمر الشوط الأول بعد تصويبة قوية سكنت شباك آرسنال.

وفي الدقيقة 40 من عمر الشوط الأول أيضا، قلَّص الألماني كاي هافيرتز النتيجة لصالح "الغانرز"، ولم يشهد الشوط الثاني الكثير من الفرص لتنتهي المباراة بفوز ليفربول.

ومن المنتظر أن يواجه ليفربول نظيره مانشستر يونايتد يوم 4 أغسطس، قبل مواجهة إشبيلية 11 من نفس الشهر، ثم يبدأ الموسم بعد 6 أيام ضد إيبسويتش تاون.

بينما يواجه آرسنال كلًا من باير ليفركوزن ثم ليون، يومي 7 و11 أغسطس، قبل ملاقاة وولفرهامبتون 17 من الشهر الجاري بافتتاح الدوري الإنجليزي.