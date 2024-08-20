يتخوف نادي ليفربول الإنجليزي، من تجديد عقد نجمه المصري محمد صلاح خلال الفترة المقبلة، رغم تألق اللاعب بشكل لافت للنظر من الريدز.

وينتهي عقد محمد صلاح مع ليفربول في 30 يونيو 2025، ومن حقه التوقيع لأي ناد مجانًا في يناير المقبل.

ويوم السبت الماضي، استهل صلاح مسيرته مع ليفربول في الموسم الجديد للدوري الإنجليزي بتسجيله هدفا وقيادة الفريق للفوز على نظيره إبسويتش تاون ضمن الجولة الأولى.

ويخشى ليفربول من رحيل صلاح مجانًا، حيث قالت تقارير صحفية إن إدارة ليفربول تسعى لتجديد تعاقدها مع النجم المصري، وعدم رحيله إلى الدوري السعودي، بعد ارتباط اسمه بنادي الاتحاد.

إلا أن صحيفة "أتليتك" البريطانية قالت إنه حتى الآن لا توجد أي مؤشرات على تقديم عقد جديد لمحمد صلاح من جانب إدارة ليفربول.

وأضافت: "مستقبل محمد صلاح صاحب الـ32 عامًا مع ليفربول، أصبح محاطًا بالغموض وسط شكوك رحيله إلى الدوري السعودي".

وفسرت الصحيفة هذا الغموض، بأن مجموعة فينواي الرياضية حذرة من إعطاء اللاعبين الذين يبلغون الثلاثينيات من عمرهم عقوداً جديدة مربحة".

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يذكر أن محمد صلاح حقق بطولات كبرى مع ليفربول أهمها دوري أبطال أوروبا، الدوري الإنجليزي الممتاز وكأس العالم للأندية، فيما فاز بجوائز شخصية ضخمة، كأفضل لاعب أفريقي في 2018 وثالث أفضل لاعب في العالم بالعام نفسه.

وفاز النجم المصري بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي لعام 2018، وجائزة الحذاء الذهبي في الدوري الإنجليزي، التي تمنح لهداف البطولة عامي 2018 و2019.