نفى محمد الشرقاوي، رئيس نادي اتحاد طنجة، التقارير والشائعات التي تم تداولها عن وفاة اللاعبَين سلمان الحراق وعبد اللطيف أخريف، بعد الحادث المأساوي للاعبي الفريق الذين كانوا على متن رحلة بحرية.

وكشفت تقاير صحفية مغربية عن انقلاب قارب سياحي على متنه 5 لاعبين في صفوف نادي اتحاد طنجة، وقد تم إنقاذ 3 لاعبين فيما تتواصل الجهود للعثور على اثنين من اللاعبين لا يزالان مفقودين بعد غرق المركب المخصص للترفيه والرحلات السياحية البحرية.

وأكد رئيس نادي اتحاد طنجة، في حديث بالفيديو عبر حسابه على "فيسبوك"، أن لا وفيات مؤكدة حتى اللحظة، لكن لا يزال البحث جاريا عن الثنائي عبد اللطيف أخريف وسلمان الحراق.

ونفى رئيس النادي ما تردد بشأن العثور على جثتي اللاعبين المفقودين.

الشرقاوي: كفى من الإشاعات والبحث ما زال جار عن اللاعبين لحدود الساعة Posted by ‎محمد الشرقاوي - Mohammed Cherkaoui‎ on Saturday, July 6, 2024

وقال مدرب اتحاد طنجة: "نرجو مراعاة الحالة الصعبة التي تمر بها عائلة اللاعبين المفقودين في الوقت الحالي، وعدم ترويج أي شائعات من قبل بعض المدونين، حتى يتم العثور عليهما على أن يتم الإعلان عن التفاصيل في بيان رسمي".

ووفقا للتقارير، فإن المركب الذي كان على متنه اللاعبون انقلب فجأة، بعد أن جرفه التيار القوي في سواحل مدينة تطوان.

وقال مصدر قريب من الحادثة، إن اللاعبين الخمسة نزلوا للسباحة وتركوا المركب؛ ما تسبب في ابتعاده عنهم نتيجة الرياح القوية.

وذكرت مصادر إعلامية نقلًا عن شهود عيان كانوا قريبين من مكان الحادثة، أن المركب البحري جرفه التيار بسبب سوء الأحوال الجوية والرياح القوية، يوم السبت، مضيفة أن أحد اللاعبين نجح في الوصول إلى الشاطئ سباحة.