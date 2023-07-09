تفاعل مع كلاسيكو ريال مدريد وبرشلونة تحت 10 سنوات (فيديو)

شهدت المباراة التي جمعت بين لاعبي برشلونة وريال مدريد تحت 10 سنوات، تفاعلا كبيرا على مواقع التواصل الاجتماعي من الجمهور، الذي أشاد باللاعبين رغم صغر أعمارهم.

وتم تداول فيديو لأحداث المباراة بين أشبال ريال مدريد وبرشلونة على نطاق واسع بسبب المواهب الرائعة التي ظهرت وبراعة اللاعبين، ليحصد ملايين المشاهدات وآلاف الإعجابات والتغريدات.