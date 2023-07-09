تفاعل مع كلاسيكو ريال مدريد وبرشلونة تحت 10 سنوات (فيديو)
شهدت المباراة التي جمعت بين لاعبي برشلونة وريال مدريد تحت 10 سنوات، تفاعلا كبيرا على مواقع التواصل الاجتماعي من الجمهور، الذي أشاد باللاعبين رغم صغر أعمارهم.
وتم تداول فيديو لأحداث المباراة بين أشبال ريال مدريد وبرشلونة على نطاق واسع بسبب المواهب الرائعة التي ظهرت وبراعة اللاعبين، ليحصد ملايين المشاهدات وآلاف الإعجابات والتغريدات.
ويُظهر المقطع المصور، الذي يصل إلى 5 دقائق تقريبًا، القدرة المذهلة لمجموعتي اللاعبين، على التمرير والحركة والتنظيم والسرعة.
وانتهت المباراة بنتيجة (4-1) لأصحاب الأرض، وهو فريق ريال مدريد، وفقًا لما ذكره موقع "givemesport".
وكتب أحد مدربي فريق تحت 10 سنوات، تعليقا على الفيديو، قائلا: "بصفتي مدرب كرة قدم تحت 10 سنوات، لم أر هذه الجودة مطلقًا".
ونال أحد الأشبال الصغار من ريال مدريد ويحمل الرقم 10 وشارة القيادة الكثير من الثناء على أدائه، لدرجة أن البعض شبهه بالنجم الكرواتي لوكا مودريتش.
وقال آخر مازحًا: "يبدو أن مودريتش لن يغادر ريال مدريد أبدًا لأنه لا يمكن أن يبلغ من العمر 38 عامًا ويلعب مباريات تحت 10 سنوات".
فيما قال مغرد آخر يدعى فهد الجوف: "كلاسيكو إسبانيا تحت 10 سنوات.. اللي شدني دقة التصويب وتعويدهم على بناء اللعب من الخلف.. وإعطاء المباراة أهميتها تحكيميًا وإعلاميًا وجماهيريًا".