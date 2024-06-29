موقف رائع من فينيسيوس مع باكيتا في مباراة البرازيل وباراغواي (فيديو)

قام فينيسيوس جونيور، نجم منتخب البرازيل، بتصرف رائع رفقة زملائه في الفريق لدعم لوكاس باكيتا خلال مواجهة الفريق لنظيره باراغواي، فجر السبت، في بطولة كوبا أمريكا.

واكتسح منتخب البرازيل نظيره باراغواي، (4-1)، ليعوض خيبة أمله في الجولة الماضية بالتعادل أمام كوستاريكا، ويقترب أكثر من التأهل إلى ربع نهائي بطولة كوبا أمريكا 2024 التي تقام في الولايات المتحدة الأمريكية.

وسجّل لحامل اللقب تسع مرات، فينيسيوس جونيور، ثنائية في الدقيقتين (35 و45+5)، فيما أحرز سافيو هدفًا في الدقيقة (43)، والهدف الرابع جاء عبر لوكاس باكيتا في الدقيقة (65) من ركلة جزاء، فيما هدف باراغواي الوحيد أحرزه عمر ألديريتي في الدقيقة (48).