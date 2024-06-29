موقف رائع من فينيسيوس مع باكيتا في مباراة البرازيل وباراغواي (فيديو)
قام فينيسيوس جونيور، نجم منتخب البرازيل، بتصرف رائع رفقة زملائه في الفريق لدعم لوكاس باكيتا خلال مواجهة الفريق لنظيره باراغواي، فجر السبت، في بطولة كوبا أمريكا.
واكتسح منتخب البرازيل نظيره باراغواي، (4-1)، ليعوض خيبة أمله في الجولة الماضية بالتعادل أمام كوستاريكا، ويقترب أكثر من التأهل إلى ربع نهائي بطولة كوبا أمريكا 2024 التي تقام في الولايات المتحدة الأمريكية.
وسجّل لحامل اللقب تسع مرات، فينيسيوس جونيور، ثنائية في الدقيقتين (35 و45+5)، فيما أحرز سافيو هدفًا في الدقيقة (43)، والهدف الرابع جاء عبر لوكاس باكيتا في الدقيقة (65) من ركلة جزاء، فيما هدف باراغواي الوحيد أحرزه عمر ألديريتي في الدقيقة (48).
وخلال تدخل باكيتا لتنفيذ ركلة الجزاء أطلقت الجماهير البرازيلية صيحات استهجان ضد اللاعب، وهو ما رفضه فينيسيوس وباقي زملائه ووقفوا أمام الجماهير مطالبين إياهم بدعم اللاعب وليس إحراجه، وتمكن باكيتا في النهاية من تسجيل الهدف.
وجاء غضب الجماهير بسبب إهدار باكيتا لركلة جزاء في الدقيقة 30 من المباراة، إذ سددها بشكل سيئ خارج الملعب، كانت كفيلة بوضع الفريق في المقدمة.
ورفعت البرازيل رصيدها إلى أربع نقاط، لتقترب منطقيًّا من التأهل عن المجموعة الرابعة التي شهدت فوزًا ثانيًا لكولومبيا على حساب كوستاريكا 3-0، وضمانها إحدى بطاقتي ربع النهائي.
وفي الجولة الثالثة الأخيرة، تلعب البرازيل، مع كولومبيا في سانتا كلارا بكاليفورنيا، الثلاثاء، في مواجهة ستمنح البرازيل الصدارة بحال فوزها، والباراغواي التي فقدت آمالها بالتأهل مع كوستاريكا في تكساس.
وستكون البرازيل بحاجة لنقطة التعادل في مباراتها المقبلة مع كولومبيا، لتضمن بلوغها ربع النهائي رسميًّا.