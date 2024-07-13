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رياضة

"هدنة من دون اعتذار".. تطور لافت في أزمة تين هاغ ونجم مانشستر يونايتد

"هدنة من دون اعتذار".. تطور لافت في أزمة تين هاغ ونجم مانشستر يونايتد
سانشو في تدريبات مانشستر يونايتد
إرم نيوز
إرم نيوز
13 يوليو 2024، 10:44 ص

شهدت الأيام الماضية تطورا لافتا في علاقة الهولندي إريك تين هاغ، المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد، ولاعبه العائد للتدريبات غادون سانشو، ما قد يؤدي في النهاية إلى استمرار اللاعب هذا الصيف وعدم مغادرته، كما حدث الموسم الماضي.

وكان سانشو قد دخل في خلافات مع تين هاغ بداية الموسم الماضي؛ مما جعل المدرب الهولندي يستبعده من حساباته تمامًا، ليضطر مانشستر إلى إعارته لبروسيا دورتموند في النصف الثاني من الموسم، وهي الخطوة التي ساهمت في استعادة اللاعب للكثير من مستواه.

 

 

ووصل سانشو إلى نهائي دوري أبطال أوروبا مع دورتموند الموسم المنقضي، وخسر من ريال مدريد بهدفين من دون رد.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "تليغراف"، فإن "تين هاغ وسانشو عقدا اجتماعًا إيجابيًا في مركز تدريب كارينغتون التابع ليونايتد هذا الأسبوع، حيث اتفق اللاعب والمدرب على طي صفحة نزاعهما الذي استمر 10 أشهر والمضي قدمًا".

وأوضح التقرير أنه "على الرغم من عدم وجود دليل على اعتذار سانشو لتين هاغ، فإن الخلاف انتهى بين الطرفين".

 

 

ومن المقرر أن يتغيب سانشو عن رحلة الفريق إلى النرويج للمشاركة في مباراة ودية أمام روزنبرغ، يوم الاثنين المقبل؛ بسبب عودته المتأخرة إلى التدريبات بالمقارنة مع اللاعبين الآخرين، ولكنه سيكون متاحًا للمشاركة بعد ذلك.

ووفقا للصحيفة، فإن يونايتد أجرى محادثات مع بعض الأندية المهتمة بضم سانشو هذا الصيف، بما في ذلك دورتموند ويوفنتوس، ولكنهم لم يتلقوا أي عروض رسمية حتى الآن.

 

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ويقدر يونايتد قيمة سانشو، الذي لا يزال أمامه عامان، بحوالي 40 مليون جنيه إسترليني.

ومن المقرر أن يلعب يونايتد ضد مانشستر سيتي في درع الاتحاد الإنجليزي في 10 أغسطس المقبل، قبل أن يبدأ الموسم الجديد على أرضه أمام فولهام بعد ستة أيام.

الدوري الإنجليزي

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