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ريال مدريد يحقق أول فوز له بالدوري الإسباني ويدك شباك بلد الوليد بثلاثية | إرم نيوز

رياضة

ريال مدريد يحقق أول فوز له بالدوري الإسباني ويدك شباك بلد الوليد بثلاثية

ريال مدريد يحقق أول فوز له بالدوري الإسباني ويدك شباك بلد الوليد بثلاثية
ريال مدريد
إرم نيوز
إرم نيوز
25 أغسطس 2024، 5:28 م

نجح نادي ريال مدريد في تحقيق أول فوز له بالدوري الإسباني هذا الموسم، وتغلب على ضيفه بلد الوليد بثلاثة أهداف دون مقابل، في المباراة التي جمعتهما على ملعب “سانتياغو برنابيو”، ضمن منافسات الجولة الثانية من "لا ليغا".

وبعد شوط أول سلبي، افتتح فيديريكو فالفيردي التسجيل لريال مدريد بهدف أول في الدقيقة 50 بتسديدة أرضية صاروخية.

وجاء الهدف بعد أن هيأ البرازيلي رودريغو الكرة لزميله فالفيردي، والذي أطلق صاروخًا في شباك بلد الوليد.

 

 

وأضاف المغربي إبراهيم دياز الهدف الثاني في الدقيقة 88، بعدما استلم كرة طويلة، واستغل خروج حارس بلد الوليد، ليضعها من فوقه محرزًا هدف التقدم.

واختتم البرازيلي إندريك فيليبي أهداف ريال مدريد بتسجيله الهدف الثالث في الدقيقة الأخيرة 95+5 من تسديدة أرضية قوية رائعة.

وبهذا الفوز رفع ريال مدريد رصيده إلى 4 نقاط، محتلا المركز الثالث.

أخبار ريال مدريدبلد الوليدالدوري الإسباني

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