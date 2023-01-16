رسميا.. الأهلي السعودي يتعاقد مع مودو باروو (صور)
أعلن النادي الأهلي السعودي رسميا، اليوم الإثنين، التعاقد مع اللاعب الغامبي مودو باروو.
وكتب الأهلي عبر موقع "تويتر": "أنهت إدارة النادي الأهلي إجراءات التعاقد مع الجناح الغامبي مودو باروو قادمًا من نادي جونبك هيونداي موتورز؛ لتدعيم صفوف الفريق الكروي الأول، خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية".
وانتقل مودو باروو من ريدينغ الإنجليزي إلى جونبك هيونداي موتورز في يوليو 2020 وكان عقده ينتهي مع الفريق الكوري الجنوبي في ديسمبر المقبل.
ولعب مودو باروو في إنجلترا لأندية سوانزي سيتي ونوتينغهام فورست وبلاكبيرن روفرز وليدز يونايتد وريدينغ، كما لعب لدينيزلي سبور التركي.
وبحسب موقع "transfermarkt"، فإن مودو باروو سجل 28 هدفًا وصنع 17 في 90 مباراة مع جونبك هيونداي موتورز، وسجل 14 هدفًا وصنع 12 في 82 مباراة مع ريدينغ، وشارك في 55 مباراة مع سوانزي سيتي سجل فيها هدفين وصنع 7، وبشكل عام سجل مع جميع الأندية 62 هدفًا وصنع 53 في 328 مباراة.
وشارك الأهلي في 15 مباراة في دوري يلو الموسم الحالي حصد منها 28 مباراة ويحتل المركز الخامس، وقد حقق الفوز 7 مرات، وتعادل 7 مرات، وخسر مرة.