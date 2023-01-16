رسميا.. الأهلي السعودي يتعاقد مع مودو باروو (صور)

وانتقل مودو باروو من ريدينغ الإنجليزي إلى جونبك هيونداي موتورز في يوليو 2020 وكان عقده ينتهي مع الفريق الكوري الجنوبي في ديسمبر المقبل.

ولعب مودو باروو في إنجلترا لأندية سوانزي سيتي ونوتينغهام فورست وبلاكبيرن روفرز وليدز يونايتد وريدينغ، كما لعب لدينيزلي سبور التركي.