الأسوأ خلال مسيرته.. مصطفى محمد يهاجم مدرب نانت الفرنسي

إرم نيوز – نورالدين ميفراني

كان اللاعب المصري مصطفى محمد، مهاجم نانت الفرنسي، صريحاً في كلماته بعد خوضه مباراته رقم 100 في الدوري الفرنسي، يوم السبت الماضي، ضد رين والتي انتهت بالتعادل بهدفين لكل منهما.

وأجرى مهاجم نانت مقابلة مع صحيفة "أويست فرانس"، نُشر الجزء الأول منها، مساء الخميس، على الموقع الإلكتروني للصحيفة الإقليمية.

وهاجم النجم المصري مدربه السابق الفرنسي أنطوان كومباريه، الذي رحل هذا الصيف.

وقال مصطفى محمد: "أنطوان كومباريه هو أسوأ مدرب عملت معه على الإطلاق وبسببه فكرت في الرحيل".

وكان مصطفى محمد هدفاً لأندية لانس الفرنسي، وباناثينايكوس اليوناني، خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية.

وتحدث اللاعب عن فكرة الرحيل عن نانت : "فكرت مليًا، إذا بقي كومباريه، فسأرحل.. أنا شخص يحتاج إلى الشعور بالثقة، وعندما وصل المدرب الحالي لويس كاسترو، شعرت فورًا أنه يؤمن بي".

ولعب المهاجم المصري أساسيًا في كل مباراة منذ بداية الموسم تحت قيادة المدرب البرتغالي لويس كاسترو.

وقال مصطفى محمد حول مدربه الجديد:"سترون، هذا العام، لن ينافس نادي نانت على البقاء في الدوري، بل على التأهل لأوروبا لأننا نستطيع أن نمتلك طموحًا كبيرًا مع هذا المدرب الجديد، الذي يُكنُّ تقديرًا كبيرًا للاعبيه ويتمتع بعقلية الفوز".

وشارك مصطفى محمد برفقة نانت في 116 مباراة سجل خلالها 26 هدفاً، وصنع 6 أهداف.