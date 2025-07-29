فقدان بطلة أولمبية ألمانية بعد حادث تسلّق للجبال في باكستان

كشفت تقارير إخبارية ألمانية اليوم الثلاثاء أن لاعبة الثنائي الألمانية لاورا دالمير فُقِدت ولم يتم العثور عليها بعد حادث تسلق للجبال، وأضافت أن الرياضية الفائزة بميداليتين ذهبيتين أولمبيتين أصيبت بجروح خطيرة في حادث تسلق في باكستان.

وأضافت المصادر ذاتها أن رجال الإنقاذ لم يتمكنوا حتى الآن من العثور على دالمير فيما يستمر البحث باستعمال مختلف الإمكانات والآليات.

وأشارت قناة زد.دي.أف إلى أن الحادث وقع أمس الاثنين عندما أصابتها صخرة ساقطة في سلسلة جبال كاراكورام في منطقة كشمير.

وقالت قناة "زد.دي.أف" (ZDF) الألمانية اليوم الثلاثاء، إن طائرة هليكوبتر حلقت فوق المنطقة ولم تعثر على أي أثر للحياة هناك، ولم تجد ما يساعد على العثور على الرياضية المفقودة.

واعتزلت دالمير‭‭ ‬‬الرياضة في عام 2019، عن عمر يناهز 25 عاما، بعد عام من أن أصبحت أول لاعبة ثنائي تفوز بذهبيتي السرعة والمطاردة في دورة ألعاب أولمبية واحدة.

ونشرت صحيفة "الصن" البريطانية، تقريرا عن الحادثة مؤكدة أن الصخور سقطت على الأرجح على نجمة لاعبة الثنائي السابقة على ارتفاع حوالي 18700 قدم في جبال كاراكورام الباكستانية.

فازت دالمير، البالغة من العمر 31 عامًا، بميداليتين ذهبيتين أولمبيتين وسبعة ألقاب في بطولة العالم خلال مسيرتها الحافلة في رياضة الثنائي المتكونة من التزلج والرماية بالبندقية على الجليد.

وأضافت أنه تم إرسال فريق إنقاذ، لكنه لم يتمكن من الوصول إلى لاعبة الثناي (البياثلون) حتى صباح اليوم الثلاثاء.

وتعد رياضة الثنائي (BIATHLON) من الألعاب الأولمبية الشتوية وتقوم على لعبتين اثنتين وهما التزلج الريفي (Cross-country skiing) والرماية بالبندقية. يتنافس الرياضيون على مسارات الثلوج، ويتوقفون عند نقاط محددة لإطلاق النار على أهداف.

وتتطلب تلك الرياضة قوة تحمل وسرعة في التزلج، بالإضافة إلى الدقة والتحكم في الرماية.