الهلال يكشف طبيعة إصابة محمد البريك ومدة غيابه عن الملاعب
أعلن نادي الهلال مدة غياب لاعبه محمد البريك، بعد إصابته في المباراة الماضية أمام النصر، والتي انتهت بالتعادل الإيجابي 2/2.
وأصيب البريك في الدقيقة 20 من عمر المباراة، ليقرر المدير الفني رامون دياز استبداله بناصر الدوسري.
وأصدر نادي الهلال، بيانًا رسميًا، اليوم الأربعاء، أعلن فيه أن "البريك" سيغيب لفترة تتراوح من 5 إلى 6 أسابيع بعد إصابته في عضلة الساق أمام النصر.
وأشار الهلال في بيانه إلى أن رباعي فريقه: سلمان الفرج، وعبدالله المعيوف، وأندري كاريلو، وموسى ماريغا، خضعوا لتدريبات في صالة الإعداد البدني.
يذكر أن عدد المصابين في الهلال 7 إصابات، وهم: ياسر الشهراني، وعلي البليهي، وسلمان الفرج، وموسى ماريغا، إضافة إلى كاريلو، والبريك، والمعيوف.
ومن المقرر أن يواجه الهلال نظيرة فريق ضمك، يوم السبت المقبل، على استاد فيصل بن فهد ضمن مواجهات الجولة الحادية عشرة من دوري روشن السعودي.
وفرض نادي النصر التعادل الدرامي على ضيفه الهلال بنتيجة 2/2 في المباراة التي جمعتهما في قمة مباريات الجولة العاشرة من الدوري السعودي.
ورفع النصر رصيده إلـ23 نقطة من 10 مباريات في صدارة جدول الترتيب، ويتقدم النصر بنقطة عن كل من الشباب والاتحاد، علمًا بأن الأخيرين لعب كل منهما 9 مباريات.
ويأتي الهلال في المركز الرابع وحصد الزعيم 21 نقطة من 10 مباريات.