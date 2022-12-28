الهلال يكشف طبيعة إصابة محمد البريك ومدة غيابه عن الملاعب

يذكر أن عدد المصابين في الهلال 7 إصابات، وهم: ياسر الشهراني، وعلي البليهي، وسلمان الفرج، وموسى ماريغا، إضافة إلى كاريلو، والبريك، والمعيوف.

ومن المقرر أن يواجه الهلال نظيرة فريق ضمك، يوم السبت المقبل، على استاد فيصل بن فهد ضمن مواجهات الجولة الحادية عشرة من دوري روشن السعودي.

وفرض نادي النصر التعادل الدرامي على ضيفه الهلال بنتيجة 2/2 في المباراة التي جمعتهما في قمة مباريات الجولة العاشرة من الدوري السعودي.

ورفع النصر رصيده إلـ23 نقطة من 10 مباريات في صدارة جدول الترتيب، ويتقدم النصر بنقطة عن كل من الشباب والاتحاد، علمًا بأن الأخيرين لعب كل منهما 9 مباريات.

ويأتي الهلال في المركز الرابع وحصد الزعيم 21 نقطة من 10 مباريات.