الكشف عن الجوائز المالية لبطولة ويمبلدون للتنس للرجال والسيدات

‬ تمنح البطولات الأربع الكبرى للتنس المتوجين كأسًا ومكانًا في سجلات التاريخ، ولكنها توفر أيضًا حوافز مالية كبيرة للمشاركين في تلك البطولات بحسب الأدوار التي يبلغها كل لاعب أو لاعبة.

وتفتتح بطولة أستراليا المفتوحة على ملاعب ميلبورن البطولات الأربع الكبرى أو المسماة "غراند سلام" وذلك في شهر يناير من كل عام، تليها بطولة فرنسا التي تسمى أيضًا رولان غاروس في أواخر مايو وأوائل يونيو، ثم بطولة ويمبلدون المفتوحة في يوليو على أن تختتم بطولة أمريكا المفتوحة سباق "غراند سلام" في شهر سبتمبر من كل عام.

وتنطلق منافسات بطولة ويمبلدون في المملكة المتحدة لهذا العام في الأول من يوليو المقبل على أن تجرى مباراة النهائي في الـ14 من الشهر ذاته، وحددت رابطة محترفي ومحترفات كرة المضرب واللجنة المنظمة لويمبلدون مجموع الجوائز في نسخة 2024، لتكون في حدود 50 مليون جنيه إسترليني (63.47 مليون دولار) لتسجل بذلك زيادة بـ 11.9 في المئة عن عام 2023.