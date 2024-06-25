الكشف عن الجوائز المالية لبطولة ويمبلدون للتنس للرجال والسيدات
تمنح البطولات الأربع الكبرى للتنس المتوجين كأسًا ومكانًا في سجلات التاريخ، ولكنها توفر أيضًا حوافز مالية كبيرة للمشاركين في تلك البطولات بحسب الأدوار التي يبلغها كل لاعب أو لاعبة.
وتفتتح بطولة أستراليا المفتوحة على ملاعب ميلبورن البطولات الأربع الكبرى أو المسماة "غراند سلام" وذلك في شهر يناير من كل عام، تليها بطولة فرنسا التي تسمى أيضًا رولان غاروس في أواخر مايو وأوائل يونيو، ثم بطولة ويمبلدون المفتوحة في يوليو على أن تختتم بطولة أمريكا المفتوحة سباق "غراند سلام" في شهر سبتمبر من كل عام.
وتنطلق منافسات بطولة ويمبلدون في المملكة المتحدة لهذا العام في الأول من يوليو المقبل على أن تجرى مباراة النهائي في الـ14 من الشهر ذاته، وحددت رابطة محترفي ومحترفات كرة المضرب واللجنة المنظمة لويمبلدون مجموع الجوائز في نسخة 2024، لتكون في حدود 50 مليون جنيه إسترليني (63.47 مليون دولار) لتسجل بذلك زيادة بـ 11.9 في المئة عن عام 2023.
ويحصل لاعبو فردي الرجال والسيدات على الجوائز المالية ذاتها، إذ يتحصل اللاعبون الذين يخوضون الدور الأول على 60.000 جنيه إسترليني فيما يحصل من يبلغ دور الستة عشر على 226.000 جنيه إسترليني مقابل 375.000 إسترليني للاعبي ربع النهائي و715 ألف جنيه إسترليني لأصحاب المربع الذهبي.
كما يتحصل الوصيف على 1.4 مليون جنية إسترليني، أما بطل ويمبلدون 2024 فستكون جائزته المالية قدرها 2.7 مليون جنية إسترليني.
وكان لقب بطولة ويمبلدون المفتوحة 2023 من نصيب الإسباني كارلوس ألكاراز بعد الفوز في النهائي على الصربي نوفاك ديوكوفويتش، فيما حققت التشيكية ماركيتا فوندروسوفا لقب السيدات بعد الفوز في النهائي على التونسية أنس جابر ليحصل كل من ألكاراز وفوندروسوفا على 2.35 مليون جنيه إسترليني.
وإلى جانب جوائز فردي الرجال والسيدات، تمنح بطولة ويمبلدون الكبرى جوائز مالية لزوجي الرجال وزوجي السيدات والزوجي المختلط لكنها أقل بكثير من الجوائز الفردية.