الخوف يضرب مانشستر يونايتد بسبب "الخصام الجديد"
ضرب الخوف مسؤولي نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي بسبب أزمة جديدة بدأ صداها يظهر على السطح مجددًا في وقت يرغب فيه النادي في التعافي.
وخسر مانشستر يونايتد أمام فولهام على ملعب أولد ترافورد في وقت كانت فيه نتائج الفريق تبدأ في التحسن.
ووفقًا لتقرير نشرته صحيفة ذا صن، فإن علاقة إيريك تن هاغ واللاعب ماركوس راشفورد لم تتعافَ رغم مرور شهر على أزمة اللاعب التي عوقب بسببها.
كان راشفورد ادعى المرض في وقت ظهر فيه بأحد الملاهي الليلية وهو ما خلق أزمة بينه وبين المدرب الهولندي.
وحسب ذا صن، فإن تين هاغ وراشفورد بالكاد يتجاذبان أطراف الحديث، وهو ما بعث على القلق داخل النادي من استمرار علاقة المدرب واللاعب في التردي إذ لا يحتمل الفريق أزمة جديدة.
ومرَّ مانشستر يونايتد ببضع أزمات هذا الموسم بسبب المشاكل الشخصية للاعبيه وتدهور علاقة بعضهم مع المدرب.
وبات فريق مانشستر يونايتد حاليًّا تحت إشراف المالك الجديد السير راتكليف رغم كونه يحمل فقط حصة أقلية تقدر بربع الأسهم.
وينوي راتكليف إحداث تغييرات كبيرة في فريق مانشستر يونايتد الصيف المقبل.