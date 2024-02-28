الخوف يضرب مانشستر يونايتد بسبب "الخصام الجديد"

كان راشفورد ادعى المرض في وقت ظهر فيه بأحد الملاهي الليلية وهو ما خلق أزمة بينه وبين المدرب الهولندي.

وحسب ذا صن، فإن تين هاغ وراشفورد بالكاد يتجاذبان أطراف الحديث، وهو ما بعث على القلق داخل النادي من استمرار علاقة المدرب واللاعب في التردي إذ لا يحتمل الفريق أزمة جديدة.