ربما سُرقت.. فقدان "كمبيوتر" يحتوي على معلومات بشأن أولمبياد باريس

قال مكتب المدعي العام في باريس اليوم الأربعاء، إن حقيبة تحتوي على جهاز كمبيوتر ووحدتي ذاكرة تحملان معلومات عن أولمبياد باريس 2024 فقدت من مهندس يعمل في مجلس المدينة وربما تكون قد سرقت.

وقال المكتب في بيان، إن شرطة النقل والمواصلات تحقق حاليا في الحادث الذي وقع في محطة جار دو نورد للسكك الحديدية في وقت متأخر يوم الإثنين.

وأضاف "على الرغم من أنه كان حريصا على الإشارة إلى أن حقيبته تحتوي على وحدة ذاكرة (يو.إس.بي) احترافية. فإن من المهم تحديد أن هذه الوحدة تحتوي فقط على ملاحظات تتعلق بحركة المرور في باريس خلال الألعاب الأولمبية، وليس حول خطط أمنية حساسة".

ورفض منظمو ألعاب باريس 2024 التعليق.

وتقام دورة الألعاب الأولمبية في باريس في الفترة من 26 يوليو/ تموز إلى 11 أغسطس/ آب.

ومن المنتظر نشر حوالي 30 ألف فرد من قوات الشرطة يوميا خلال الألعاب الأولمبية التي يتوقع أن يحضر نحو 300 ألف شخص حفل افتتاحها على طول نهر السين.

وقالت بلدية باريس في بيان "كشفت التحقيقات الأولية أن العميل لم يكن بحوزته أي معلومات تتعلق بتنظيم ونشر قوات الشرطة خلال الألعاب الأولمبية والبارالمبية.

"احتوى جهاز الكمبيوتر على ملاحظات للاستخدام الداخلي تتعلق بعمله في قسم تكنولوجيا المعلومات في إدارة الطرق السريعة والمواصلات. وتم إجراء جميع عمليات إعادة الضبط اللازمة من أجل قطع الوصول إلى نظام تكنولوجيا المعلومات في المدينة".

وقال مجلس المدينة إنه قد يفرض عقوبات.