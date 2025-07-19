برشلونة يضم ماركوس راشفورد من مانشستر يونايتد

نجح برشلونة، بطل الثنائية في إسبانيا لموسم 2024 ـ 2025 في ضمّ لاعب الوسط الهجومي لمانشستر يونايتد ماركوس راشفورد، على سبيل الإعارة لموسم واحد وفق ما أوردته تقارير إخبارية موثوقة.

ووفقاً لما أورده الصحفي الإيطالي المطلع على كواليس انتقالات اللاعبين فابريزيو رومانو فإن ماركوس راشفورد بات لاعباً جديداً لنادي برشلونة لمدة موسم واحد قادماً من المان يونايتد على سبيل الإعارة مع خيار الشراء النهائي في أعقاب موسم 2025 ـ 2026.

وقال رومانو عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس": "ماركوس راشفورد لاعب لبرشلونة، حصل اتفاق مبدئي بين جميع الأطراف المعنية، ويخطط برشلونة لإجراء الفحوصات الطبية لراشفورد خلال الأيام المقبلة".

وأضاف رومانو أن صفقة ماركوس راشفورد مع برشلونة ستكون على سبيل الإعارة مع خيار شراء، مضيفاً: "سيتم الانتهاء من التفاصيل اليوم السبت، ثم سيسمح مانشستر يونايتد بسفر لاعب الوسط الهجومي إلى إسبانيا".

ولم تستبعد بعض المصادر الإعلامية أن يقدم نادي برشلونة لاعبه الجديد بداية الأسبوع المقبل بعد اجتياز الفحوصات الطبية بنجاح.

ولعب ماركوس راشفورد (27 عاماً) خلال النصف الثاني من موسم 2025 ـ 2026 في صفوف أستون فيلا معاراً من مانشستر يونايتد، وأحرز هدفين في 10 مباريات في الدوري.

أما في مسابقة دوري أبطال أوروبا، فقد خاض مع أستون فيلا 4 مباريات، وصنع هدفين اثنين، وقبل ذلك كان اللاعب الإنجليزي قد شارك مع فريق الشياطين الحمر في الدوري الأوروبي، وخاض 6 مباريات أحرز فيها هدفين، وصنع هدفاً واحداً.

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وينتهي عقد ماركوس راشفورد، البالغة قيمته التسويقية 50 مليون يورو في 30 يونيو 2028.

وعاش اللاعب في بداية موسم 2024 ـ 2025 على وقع الخلافات مع فريقه الأم مانشستر يونايتد، ومع مدربه إريك تين هاغ، ثم روبن أموريم قبل أن يختار الرحيل عن ملعب أولد ترافورد لمدة 6 أشهر نحو أستون فيلا.

وتأتي صفقة راشفورد مع الفريق الكتالوني لتعوض الإخفاق في التوقيع مع الإسباني نيكو ويليامز جناح أتلتيك بلباو، الذي جدد عقده مع فريقه، أو في ضم الكولومبي لويس دياز نجم ليفربول.

وصعد ماركوس راشفورد لصفوف الفريق الأول لمانشستر يونايتد في موسم 2015 ـ 2026 ولعب معه أكثر من 9 مواسم، حيث كان واحداً من أبرز اللاعبين في صفوف النادي، وأحرز 87 هدفاً في 287 مباراة بالدوري الإنجليزي.