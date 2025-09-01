إقالة تين هاغ من تدريب باير ليفركوزن

أعلن نادي باير ليفركوزن إقالة المدرب الهولندي إريك تين هاغ بعد فترة وجيزة من توليه المهمة.

ولم يحقق ليفركوزن أي انتصار في أول مباراتين له في الدوري الألماني، حيث خسر المباراة الافتتاحية أمام هوفنهايم وتعادل في الثانية مع فيردر بريمن.

وتعرّض تين هاغ لانتقادات قوية تتعلق بغياب خطة لعب واضحة، وضعف التنظيم في الأداء، إلى جانب قصور في التواصل مع اللاعبين قبل المباريات، حيث ذكرت التقارير، أنه لم يُلقِ كلمة تحفيزية تُذكر قبل الخسارة على ملعبه أمام هوفنهايم، وهو ما أثار دهشة الفريق.

وكانت إدارة باير ليفركوزن تراهن على تين هاغ لخلافة تشابي ألونسو، الذي تولى قيادة ريال مدريد، لكنه لم يقدِّم أيَّ شيء يذكر حتى الآن.

وبحسب ما ذكرته شبكة "سكاي سبورتس"، فقد قرر نادي ليفركوزن الانفصال عن المدرب إريك تين هاغ بعد جولتين فقط من بداية الموسم.

وتعاقد ليفركوزن مع تين هاغ في يوليو الماضي، بعقد حتى عام 2027.

ويحتل ليفركوزن المركز الثاني عشر في جدول الدوري الألماني برصيد نقطة وحيدة.