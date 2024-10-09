جرس إنذار شديد لعلي البليهي

أعلن روبرتو مانشيني، المدير الفني للمنتخب السعودي، استبعاد علي البليهي، مدافع الهلال، من معسكر "الأخضر" الجاري حاليًا استعدادًا لخوض مواجهتي تصفيات كأس العالم أمام اليابان والبحرين.

جاء هذا الاستبعاد صادمًا للكثيرين، في ظل الظهور الدائم للنجم السعودي برفقة منتخب بلاده على مدار آخر ست سنوات في المناسبات المختلفة كافة.

يملك البليهي 51 مباراة دولية وغالبًا ما كانت غياباته في السنوات الماضية مرتبطة بإصابة أو بحصوله على فترة راحة لعدم أهمية المباراة أو ضعف الخصوم، لكن هذه المرة الاستبعاد مختلف، في ظل قوة مواجهات تصفيات كأس العالم أمام اليابان والبحرين، وأهميتها في مشوار "الأخضر".

يأتي هذا الاستبعاد كجرس إنذار بالنسبة للبليهي، سواء في الهلال أو مع المنتخب السعودي، والأسباب في ذلك عديدة نستعرضها في التقرير الآتي:

تعاظم دور تمبكتي

تشهد الأشهر الماضية تصاعدًا في دور النجم حسان تمبكتي، مدافع الشباب السابق والهلال الحالي، الذي بدأ يحصل على دقائق برفقة الزعيم على حساب البليهي.

يقدم تمبكتي مستويات مميزة في كل مرة يلعب فيها بشكل أساسي، وهو أمر من المفترض أن يسعد جماهير الهلال، لكن البليهي نفسه قد يجد فيه بعض المرار، نظرًا لأن لاعب الشباب السابق يحصل على مكانه في التشكيل.

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انتقادات في محلها

يحدث استبعاد البليهي في وقت يتلقى فيه مدافع الهلال الأساسي الكثير من الانتقادات، داخل وخارج الملعب لأسباب فنية وأخرى ليست كذلك.

لعل أبرز الانتقادات الفنية الموجهة إليه كانت في مباراة الصين في تصفيات كأس العالم مع المنتخب السعودي والمستويات التي قدمها فيها، كذلك مباراة الأهلي الأخيرة في الدوري التي تسبب فيها بتحركه غير المحسوب في الهدف الوحيد للراقي.

أما الانتقادات غير الفنية فهي مرتبطة أكثر بتركيزه في أمور خارج سياق لعب كرة القدم، منها محاولات استفزاز خصومه من الكبار واللعب على مشاعر الجماهير في هذا الجانب، حيث فعل هذا مع ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو، وغيرهما من النجوم الكبار.

معدل الأعمار

لا يخفى على أحد أن جورجي جيسوس، المدير الفني للهلال، ومعه الإيطالي روبرتو مانشيني، مدرب المنتخب السعودي، يسعيان بكل ما لديهما من قوة من أجل تحسين معدل أعمار "الزعيم" و"الأخضر"، على الترتيب.

ومع وصول البليهي لعامه الـ35 في نوفمبر المقبل، لن يجعل ذلك من مهمته أسهل في إقناعهما بالاستمرار أساسيًا في تشكيلة كل مدرب.

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تفكير الهلال المستقبلي

ويعد تفكير الهلال في ضم المدافع عون السلولي من صفوف التعاون ضمن استراتيجية النزول بمعدل الأعمار في صفوف "الزعيم".

يبلغ مدافع التعاون 26 عاما وتلقى الاستدعاء للمنتخب السعودي عدة مرات بالفعل، وليس الهلال فقط الذي يريده؛ إذ يتابعه الأهلي والنصر أيضًا.

قدوم السلولي مع وجود كوليبالي وتمبكتي قد يدفع بالبليهي إلى الترتيب الرابع في تشكيلة "الزعيم" الأساسية بعد أشهر من الآن، وهي رسالة تحذير واضحة للنجم السعودي.