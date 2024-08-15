رفض اللاعب التونسي محمد علي بن رمضان عرضًا ضخمًا من الدوري السعودي من أجل إتمام رحيله إلى الأهلي المصري في الموسم المقبل.

ودخل الأهلي في مفاوضات جادة ومكثفة من أجل التعاقد مع بن رمضان لتدعيم خط الوسط بعد رحيل المالي أليو ديانغ على سبيل الإعارة إلى نادي الخلود السعودي.

وتقدم الأهلي المصري بعرض رسمي قيمته 2.2 مليون دولار أمريكي للفوز بخدمات لاعب فرينكفاروزي المجري.

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وأكدت إذاعة "موزاييك" التونسية أن بن رمضان تلقى عرضًا من نادي الأخدود السعودي مقابل 2.8 مليون دولار.

وأوضحت الإذاعة التونسية أن المفاوضات توقفت بين نادي الأخدود والفريق المجري بشأن انتقال بن رمضان للدوري السعودي.

وقالت الشركة المسؤولة عن تسويق بن رمضان للإذاعة التونسية إن اللاعب يرحب بفكرة اللعب في الدوري السعودي ولكن طريقة لعب الأخدود غير مناسبة له.

وحدد نادي فرينكفاروزي المجري مبلغ 3 ملايين دولار من أجل الموافقة على رحيل لاعبه التونسي في الموسم الجديد.

وودع الفريق المجري مؤخرًا منافسات التصفيات المؤهلة إلى دوري أبطال أوروبا على يد ميتيلاند الدنماركي.

وانضم بن رمضان صاحب الـ 24 عامًا إلى نادي فرينكفاروزي قادمًا من الترجي التونسي في صيف 2023، ويرتبط بعقد يمتد إلى 2026.

يشار إلى أن الأهلي المصري تعاقد مع يوسف أيمن مدافع الدحيل القطري والمغربي يحيى عطية الله ظهير أيسر سوتشي الروسي في الموسم المقبل.