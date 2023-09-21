طلب إجراء المقابلة.. أونانا يحمّل نفسه مسؤولية خسارة مانشستر يونايتد أمام بايرن ميونخ
حمَّل أندريه أونانا حارس مرمى مانشستر يونايتد نفسه مسؤولية خسارة مانشستر يونايتد أمام بايرن ميونخ في افتتاح مبارياتهما ضمن دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا.
وفشل أونانا الوافد الجديد لمانشستر يونايتد هذا الصيف في التصدي لتسديدة سهلة من ليروس ساني ليستقبل فريقه هدفًا مبكرًا.
وانتهت المباراة بفوز بايرن ميونخ على مانشستر يونايتد 4/3.
واستقبل مانشستر يونايتد أكثر من 3 أهداف في 3 مباريات متتالية للمرة الأولى منذ عام 1978 وهو ما يشير إلى حالة الفريق الصعبة حاليًّا تحت قيادة المدرب إيريك تين هاغ.
وبعد انتهاء المباراة طلب أونانا إجراء مقابلة تلفزيونية حيث صرَّح بأنَّه يتحمَّل اللوم في هزيمة فريقه.
وقال أونانا لمحطة (تي.إن.تي سبورتس) "من الصعب الخسارة بهذه الطريقة لأننا في بداية المشوار، بدأنا اللقاء جيدًا ولكن بعد هفوتي فقدنا السيطرة على المباراة".
وأضاف حارس منتخب الكاميرون "إنه موقف صعب بالنسبة لي خاصة لأنني السبب في تراجع الفريق لأنه كان جيدًا، أعتقد أن الفريق لم يفز بسببي".
وقال إريك تن هاغ مدرب مانشستر يونايتد عن أونانا "يجب أن نمضي للأمام، هذه حياة حراس المرمى، إن لم ننتصر اليوم فأنا السبب".
وتابع المدرب الهولندي "في كرة القدم يرتكب الجميع أخطاء، وهذا خطأ واحد لذا لا يجب تضخيم الأمر.
وخسر مانشستر يونايتد قبل أيام على ملعبه ووسط جماهيره أمام برايتون بثلاثة أهداف لهدف واحد أمام برايتون في الدوري الإنجليزي الممتاز.