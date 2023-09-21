طلب إجراء المقابلة.. أونانا يحمّل نفسه مسؤولية خسارة مانشستر يونايتد أمام بايرن ميونخ

واستقبل مانشستر يونايتد أكثر من 3 أهداف في 3 مباريات متتالية للمرة الأولى منذ عام 1978 وهو ما يشير إلى حالة الفريق الصعبة حاليًّا تحت قيادة المدرب إيريك تين هاغ.

وبعد انتهاء المباراة طلب أونانا إجراء مقابلة تلفزيونية حيث صرَّح بأنَّه يتحمَّل اللوم في هزيمة فريقه.

وقال أونانا لمحطة (تي.إن.تي سبورتس) "من الصعب الخسارة بهذه الطريقة لأننا في بداية المشوار، بدأنا اللقاء جيدًا ولكن بعد هفوتي فقدنا السيطرة على المباراة".

وأضاف حارس منتخب الكاميرون "إنه موقف صعب بالنسبة لي خاصة لأنني السبب في تراجع الفريق لأنه كان جيدًا، أعتقد أن الفريق لم يفز بسببي".