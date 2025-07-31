غارات إسرائيلية على أطراف بلدة الجرمق ومنطقة المحمودية جنوبي لبنان

logo
رياضة

محمد صلاح يتلقى هدية رائعة من مشجع (صورة)

محمد صلاح يتلقى هدية رائعة من مشجع (صورة)
محمد صلاحالمصدر: رويترز
إرم نيوز
إرم نيوز
31 يوليو 2025، 2:26 م

تلقَّى النجم المصري محمد صلاح هدية رائعة من أحد مشجعي فريقه ليفربول الإنجليزي عقب لقاء يوكوهاما الياباني.

وفاز ليفربول على حساب مضيفه يوكوهاما بنتيجة 3-1، أمس الأربعاء، في تجربة ودية ضمن الجولة الآسيوية للريدز استعداداً لخوض منافسات الموسم الجديد.

أخبار ذات علاقة

ليفربول يكافئ محمد صلاح

ليفربول يكافئ محمد صلاح

 وشارك صلاح لمدة 64 دقيقة لصالح زميله تري نيوني الجناح الصاعد، وظهر بصورة جيدة في مباراة يوكوهاما.

أخبار ذات علاقة

هل يؤثر تألق "يامال ليفربول" في صفقة إيزاك؟

هل يؤثر تألق "يامال ليفربول" في صفقة إيزاك؟

 وتلقى صلاح هدية رائعة عقب مغادرته ملعب المباراة بعد أن قدم مشجع على المدرجات لعبة الشطرنج إلى النجم المصري.

وتسلم صلاح الهدية من المشجع الوفي ووجه له التحية قبل أن يغادر إلى غرف خلع الملابس.

504196b0-d72a-4bd7-83e1-eb7d0e444474

وظهر محمد صلاح أكثر من مرة وهو يلعب الشطرنج مع أصدقائه، كما نشر النجم المصري عدة مرات صوراً له عبر حسابه على موقع "إنستغرام" أثناء ممارسته اللعبة.

6a9b67b7-4b4f-4d5a-9f84-2b4aa6e8447b

وجدد النجم المصري، صاحب الـ 33 عاماً، عقده مع ليفربول حتى صيف 2027 وسط طموحات كبيرة لهداف الدوري الإنجليزي للوصول إلى إنجازات أكبر مع ليفربول.

أخبار ذات علاقة

منبهر بشدة.. ردّ فعل محمد صلاح تجاه هدف ريو نغوموها الخرافي (فيديو)

منبهر بشدة.. ردّ فعل محمد صلاح تجاه هدف ريو نغوموها الخرافي (فيديو)

 وانضم صلاح إلى ليفربول، في صيف 2017، قادماً من روما الإيطالي، ووصل إلى إنجازات تاريخية، وأرقام قياسية خلال رحلته مع الفريق الإنجليزي.

وأصبح صلاح أفضل هداف أجنبي في تاريخ الدوري الإنجليزي بجانب تتويجه مع ليفربول بلقب البريميرليغ مرتين بجانب لقب دوري أبطال أوروبا.

logo
تابعونا على
من نحن
تواصل معنا
أعلن معنا
سياسة الخصوصية
شروط الإستخدام
جميع الحقوق محفوظة © 2024 شركة إرم ميديا - Erem Media FZ LLC