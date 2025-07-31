محمد صلاح يتلقى هدية رائعة من مشجع (صورة)

تلقَّى النجم المصري محمد صلاح هدية رائعة من أحد مشجعي فريقه ليفربول الإنجليزي عقب لقاء يوكوهاما الياباني.

وفاز ليفربول على حساب مضيفه يوكوهاما بنتيجة 3-1، أمس الأربعاء، في تجربة ودية ضمن الجولة الآسيوية للريدز استعداداً لخوض منافسات الموسم الجديد.

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وشارك صلاح لمدة 64 دقيقة لصالح زميله تري نيوني الجناح الصاعد، وظهر بصورة جيدة في مباراة يوكوهاما.

وتلقى صلاح هدية رائعة عقب مغادرته ملعب المباراة بعد أن قدم مشجع على المدرجات لعبة الشطرنج إلى النجم المصري.

وتسلم صلاح الهدية من المشجع الوفي ووجه له التحية قبل أن يغادر إلى غرف خلع الملابس.

وظهر محمد صلاح أكثر من مرة وهو يلعب الشطرنج مع أصدقائه، كما نشر النجم المصري عدة مرات صوراً له عبر حسابه على موقع "إنستغرام" أثناء ممارسته اللعبة.

وجدد النجم المصري، صاحب الـ 33 عاماً، عقده مع ليفربول حتى صيف 2027 وسط طموحات كبيرة لهداف الدوري الإنجليزي للوصول إلى إنجازات أكبر مع ليفربول.

وانضم صلاح إلى ليفربول، في صيف 2017، قادماً من روما الإيطالي، ووصل إلى إنجازات تاريخية، وأرقام قياسية خلال رحلته مع الفريق الإنجليزي.

وأصبح صلاح أفضل هداف أجنبي في تاريخ الدوري الإنجليزي بجانب تتويجه مع ليفربول بلقب البريميرليغ مرتين بجانب لقب دوري أبطال أوروبا.