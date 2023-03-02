هل يُحسب وقت مباريات كرة القدم مستقبلا مثل "السلة"؟

يناقش مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم، الأسبوع المقبل، عدة قوانين جديدة مقترحة على الطاولة، أبرزها وقت المباريات وإيقاف التوقيت مثل مباريات كرة السلة، وقضية التسلل وتدخلات الحكم الرابع.

وبحسب صحيفة ماركا، فمن المحتمل أن يقرر مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم ـ وهو المتخصص في تطوير قوانين اللعبة ـ إلغاء مدة لعب المباريات في 90 دقيقة ووضع توقيت جديد يحتسب فقط الوقت الملعوب فعليا على أرضية الملعب، حيث يتم إيقاف الساعة مثل مباريات كرة السلة في حال خروج الكرة أو توقف اللعب، وهو أمر من شأنه إحداث تغيير كبير في اللعبة.

ويقود السويسري جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، هذا المقترح، ويرغب بقوة في إقراره، لكن هذا الأمر لن يكون متاحا قبل عام 2024 .

قوانين تدخل حير التنفيذ في 2023-2024

وابتداء من الموسم المقبل، ستدخل عدة قوانين حيز التنفيذ، أبرزها منح الحكم الرابع الحق في مساعدة الحكم الرئيسي، مثل باقي الحكام المساعدين وحكام تقنية الفيديو.

وسيتم احتساب احتفالات اللاعبين المفرطة بالأهداف كوقت بدل ضائع، كما سيكون على الحكم أن يحدد اللاعب الذي تم إنذاره شفهيا أو رسميا في دكة البدلاء.

وستدخل قوانين ضربات الجزاء، التي سميت بقوانين مضادة لتصرفات حارس الأرجنتين إيميليانو مارتينيز في نهائيات كأس العالم الأخيرة، حيز التنفيذ، حيث يمنع على الحراس لمس الكرة أو الحديث مع المنافس أو لمس شبكة المرمى أو القوائم، أو التأثير بأي شكل على اللاعب المنفذ لضربة الجزاء.

كما سيتم النظر في عملية تدخل اللاعب المتسلل في اللعبة خلال تسجيل الأهداف عبر حجب الرؤية عن الحارس أو تواجده في لقطة الهدف. وتعطى الأولوية لشرعية الهدف.

وسيتم تغيير قوانين تسجيل الهدف بعد الكرة العائدة من المدافع، حيث سيتم توسيع قاعدة الحالات التي تعتبر خلالها الكرة جاءت من لاعب الفريق المنافس وتحديد عدة حالات كانت تعتبر وصول الكرة للاعب متسلل من لاعب منافس بطريقة غير مقصودة، ما يترتب عليه إلغاء الهدف.

وسيتم تحديد طريقة تشتيت الكرة وطريقة وصولها للاعب والمسافة التي وصلته منها وقدرته على إبعادها بطريقة صحيحة وسرعة الكرة قبل اتخاذ قرار إلغاء الهدف.