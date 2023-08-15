الوليد بن طلال يرحب بانضمام نيمار للهلال خلال اتصال هاتفي (فيديو)

حرص الأمير الوليد بن طلال، العضو الذهبي في نادي الهلال السعودي، على الترحيب بالبرازيلي نيمار داسيلفا بعد الإعلان رسميًا عن انضمامه للفريق، وذلك من خلال اتصال هاتفي، صوتًا وصورة، أجراه معه خلال وجود فهد بن نافل، رئيس النادي، بجانبه، عقب توقيع العقود رسميًا في باريس.

وأعلن الهلال تعاقده مع المهاجم البرازيلي "نيمار" لمدة موسمين قادمًا من باريس سان جيرمان بطل فرنسا، اليوم الثلاثاء.

وقال الهلال على منصة "إكس": "نيمار هلالي".

ونشر النادي مقطع فيديو، في وقت سابق، لنيمار بقميص الهلال، قائلًا بالإنجليزية: "أنا هنا في السعودية، أنا هلالي".