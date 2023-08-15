الوليد بن طلال يرحب بانضمام نيمار للهلال خلال اتصال هاتفي (فيديو)
حرص الأمير الوليد بن طلال، العضو الذهبي في نادي الهلال السعودي، على الترحيب بالبرازيلي نيمار داسيلفا بعد الإعلان رسميًا عن انضمامه للفريق، وذلك من خلال اتصال هاتفي، صوتًا وصورة، أجراه معه خلال وجود فهد بن نافل، رئيس النادي، بجانبه، عقب توقيع العقود رسميًا في باريس.
وأعلن الهلال تعاقده مع المهاجم البرازيلي "نيمار" لمدة موسمين قادمًا من باريس سان جيرمان بطل فرنسا، اليوم الثلاثاء.
وقال الهلال على منصة "إكس": "نيمار هلالي".
ونشر النادي مقطع فيديو، في وقت سابق، لنيمار بقميص الهلال، قائلًا بالإنجليزية: "أنا هنا في السعودية، أنا هلالي".
وظهر الوليد بن طلال في الفيديو الذي نشره عبر حسابه الموثّق على منصة "إكس"، وهو يتحدث مع نيمار، قائلًا له: "مرحبًا بك يا صديقي نيمار، كيف حالك، ومن الرائع أن أراك، أخيرًا، في السعودية، الآن هي الرقم 1 في آسيا، من يجلس بجوارك، الآن، هو فهد بن نافل المسؤول الأول عن النادي رقم واحد في آسيا والشرق الأوسط، حظًا سعيدًا لك في الرياض".
وأكد نيمار في الفيديو رغبته في الوصول، قريبًا، إلى السعودية، وتحقيق النجاح مع الفريق، قائلًا: "سعيد لرؤيتك.. سأسعى إلى تحقيق النجاح والإنجازات معكم".
وذكرت تقارير صحفية أن النادي السعودي اتفق مع المهاجم، البالغ من العمر 31 عامًا، على تقاضيه 160 مليون يورو (175 مليون دولار) خلال موسمين.
ومنذ عودة البرتغالي جورجي جيسوس لتدريب الهلال هذا الصيف، تحدث المدرب المخضرم عن حاجة الفريق إلى مهاجمين.
ورغم التعاقد مع البرازيلي مالكوم، ظهرت المشاكل الهجومية للفريق حين فشل في استغلال النقص العددي أمام النصر في نهائي البطولة العربية للأندية ليفرط في تقدمه، ويخسر 2-1 بعد وقت إضافي.
وأصبح الدوري السعودي جاذبًا للنجوم بعد انتقال كريستيانو رونالدو إلى النصر خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية.
وانضم كريم بنزيما، ونغولو كانتي، إلى الاتحاد بطل الدوري، كما تعاقد غريمه الأهلي مع روبرتو فيرمينو، ورياض محرز، بجانب انضمام سيرجي ميلينكوفيتش-سافيتش، وكاليدو كوليبالي، وروبن نيفيز إلى الهلال.
وخاض نيمار 124 مباراة مع منتخب البرازيل، وسجل 77 هدفًا ليعادل رقم بيليه القياسي، وكان ضمن منتخب البرازيل الفائز بكأس القارات في 2013.
وحصد الهلال، أكثر الأندية نجاحًا في السعودية وآسيا، 66 لقبًا، ويحمل الرقم القياسي للفوز بلقب الدوريين المحلي والآسيوي برصيد 18 و 4 ألقاب على الترتيب.