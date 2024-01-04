رونالدو يتوَّج بجائرة "غلوب سوكر"

رونالدو يتوَّج بجائرة "غلوب سوكر"
فاز النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو قائد نادي النصر السعودي، بجائزة مارادونا لأفضل هداف للعام 2023 في جوائز "دبي غلوب سوكر" المقدمة من مجلس دبي الرياضي.
ونشر الحساب الرسمي لجائزة "دبي غلوب سوكر" على منصة "إكس" أن رونالدو حصد الجائزة، بعد أن سجل 54 هدفًا في 59 مباراة.
وأوضح الحساب الرسمي: "رونالدو سجل 54 هدفًا في 59 مباراة ليتمكن من تحقيق أفضل حصيلة أهداف له خلال عام واحد منذ العام 2017، عندما كان لاعبًا لريال مدريد الإسباني، وسجل حينها 53 هدفًا".
وتفوق رونالدو على الفرنسي كيليان مبابي ورصيده (52 هدفًا في 53 مباراة)، وكذلك الإنجليزي هاري كين لاعب بايرن ميونخ صاحب الـ(52 هدفًا في 57 مباراة)، وأخيرًا النرويغي إيرلينغ هالاند الذي أحرز (50 هدفًا في 60 مباراة).
يذكر أن رونالدو وصل إلى صدارة هدّافي العام 2023 متخطيًا الثنائي هاري كين، وكيليان مبابي، مهاجمي بايرن ميونخ، وباريس سان جيرمان.
ورفع رونالدو رصيد أهدافه، في العام 2023، بكل البطولات إلى 53 هدفًا، متخطيًا كين ومبابي بفارق هدف في قائمة اللاعبين الأكثر تسجيلًا في العام حول العالم.
وانتقل رونالدو إلى النصر، في يناير من العام الماضي، في صفقة انتقال حر، بعد فسخ عقده مع نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي.
ويحتل "النصر" المركز الثاني في ترتيب الدوري السعودي للمحترفين هذا الموسم بفارق 7 نقاط عن الهلال المتصدر.