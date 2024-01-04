رونالدو يتوَّج بجائرة "غلوب سوكر"

ونشر الحساب الرسمي لجائزة "دبي غلوب سوكر" على منصة "إكس" أن رونالدو حصد الجائزة، بعد أن سجل 54 هدفًا في 59 مباراة.

وأوضح الحساب الرسمي: "رونالدو سجل 54 هدفًا في 59 مباراة ليتمكن من تحقيق أفضل حصيلة أهداف له خلال عام واحد منذ العام 2017، عندما كان لاعبًا لريال مدريد الإسباني، وسجل حينها 53 هدفًا".

وتفوق رونالدو على الفرنسي كيليان مبابي ورصيده (52 هدفًا في 53 مباراة)، وكذلك الإنجليزي هاري كين لاعب بايرن ميونخ صاحب الـ(52 هدفًا في 57 مباراة)، وأخيرًا النرويغي إيرلينغ هالاند الذي أحرز (50 هدفًا في 60 مباراة).