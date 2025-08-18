بعد مباراتين فقط.. زيزو يزلزل عرش أساطير الأهلي

توهج أحمد مصطفى زيزو في ثاني مبارياته مع الأهلي بالدوري المصري بعدما قاد الفريق لاكتساح فاركو بنتيجة (4-1) بتسجيله هدفين وضعاه سريعا في دائرة الأضواء.

زيزو واصل مستوياته المبهرة للمباراة الثانية على التوالي، فبعدما صنع هدفي الأهلي في التعادل مع مودرن سبورت (2-2) بالجولة الأولى، عاد ليؤكد قيمته الكبيرة بإحراز ثنائية جديدة أضافت له حضورا تهديفيا لافتا.

وأصبح زيزو أول لاعب في الدوري المصري هذا الموسم يصل إلى 4 مساهمات مباشرة (سجل هدفين وصنع هدفين)، كما تصدر ترتيب الهدافين متساويا مع الجزائري عبد الرحيم دغموم مهاجم المصري البورسعيدي.

ثنائية زيزو أمام فاركو منحته بداية استثنائية مع الأهلي؛ إذ رفع رصيده من الأهداف في تاريخ الدوري المصري إلى 63 هدفا، بواقع 61 مع الزمالك و2 بقميص الأهلي.

هذا الرقم مكّن زيزو من تخطي أحمد بلال، مهاجم الأهلي السابق وصاحب الـ62 هدفا، كما تساوى مع حسام باولو، وأحمد ساري، ومحمود المشاقي، لينافس في قائمة الهدافين التاريخيين للمسابقة.

زيزو بات قريبا من معادلة أرقام أساطير كبار؛ إذ يحتاج إلى 3 أهداف فقط لمعادلة وليد سليمان صاحب الـ66 هدفا (مع بتروجت 17 – مع إنبي 4 – مع الأهلي 45).

يفصل زيزو 10 أهداف فقط للوصول إلى حصيلة محمد بركات، الذي سجل 73 هدفا في الدوري (31 مع الإسماعيلي و42 مع الأهلي).

وكان زيزو أنهى مسيرته مع الزمالك وهو على بعد 5 أهداف فقط من دخول قائمة أعظم 5 هدافين في تاريخ النادي، ليبدأ مع الأهلي مرحلة جديدة تحمل الكثير من التحديات والأرقام القياسية، فهل يواصل اللاعب توهجه ويكتب فصلا جديدا في رحلته مع الكرة المصرية؟