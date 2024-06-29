لعنة المضيف تلاحق ألمانيا قبل مواجهة الدنمارك في يورو 2024

عقدة أصحاب الأرض

تعاني المنتخبات صاحبة الأرض في بطولة كأس الأمم الأوروبية من لعنة غريبة في السنوات الماضية؛ إذ لم تحقق الفوز باللقب منذ أكثر من 40 عامًا.

وكان آخر فريق استضاف البطولة وفاز باللقب هو المنتخب الفرنسي بالتحديد عام 1984 عندما قام الديوك بالتفوق على إسبانيا بهدفين نظيفين على ملعب "حديقة الأمراء".

توقفت الفرق المضيفة منذ ذلك التاريخ عن تحقيق الفوز باللقب، وفي غالبية الأوقات لم تصعد إلى المباراة النهائية من أساسه، إلا فرنسا في 2016 وإنجلترا في 2020.

لذلك سيشعر المنتخب الألماني بالمزيد من القلق والتوتر مع قرب المباراة، في ظل وجود إحصائية قد تبعده عن حلم التتويج وسط جماهيره.