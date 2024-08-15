شهد ملف تجديد عقد النجم المصري محمد صلاح مع فريقه ليفربول الإنجليزي تطورًا جديدًا.

وينتهي عقد محمد صلاح صاحب الـ32 عامًا مع ليفربول في صيف 2025، ولم يتم الإعلان بشكل رسمي عن تجديد التعاقد.

وانضم صلاح إلى ليفربول قادمًا من روما الإيطالي في صيف 2017، وساهم في تحقيق العديد من الألقاب مع الريدز على رأسها دوري أبطال أوروبا بجانب لقب الدوري الإنجليزي.

وقال الصحفي الإنجليزي الشهير جيمس بيرس المقرب من نادي ليفربول إن محمد صلاح يتجه لتجديد عقده مع الريدز.

وأشار بيرس في مقابلة عبر بودكاست "walk on" إلى أن صلاح يشعر براحة كبيرة في ليفربول وأيضًا في التعامل مع المدرب الهولندي الجديد أرني سلوت.

وأوضح أن صلاح أبدى مرونة كبيرة بشأن ملف تجديد عقده، وربما تشهد الفترة القادمة تحركات مكثفة لإعلان بقاء النجم المصري في قلعة "آنفيلد".

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وتأتي هذه الأنباء عكس ما يتم ترويجه باقتراب محمد صلاح من الرحيل للدوري السعودي في الموسم المقبل عقب نهاية عقده مع ليفربول.

وتلقى صلاح في بداية الموسم الماضي عروضًا ضخمة للرحيل إلى ناديي الهلال والاتحاد، ولكن إدارة ليفربول تمسكت ببقائه مع الفريق.

وشارك صلاح مؤخرًا في فترة إعداد فريقه بالولايات المتحدة الأمريكية تحت قيادة المدرب الجديد أرني سلوت.

يشار إلى أن صلاح قد لعب لأندية تشيلسي الإنجليزي وفيورنتينا وروما في إيطاليا بجانب بازل السويسري قبل الاستقرار مع ليفربول منذ 2017.