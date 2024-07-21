أبدى نادي وست هام يونايتد الإنجليزي ترحيبًا بفكرة بيع اللاعب المغربي نايف أكرد، بعد ارتباط اسمه بالانتقال إلى الدوري السعودي في الموسم المقبل.

ودخل أكرد دائرة اهتمامات ناديي الاتحاد والنصر للانضمام للدوري السعودي في الموسم المقبل.

وأكد الصحفي “سانتى أونا" أن نايف أكرد تلقى اهتمامًا من جانب نادي أتلتيكو مدريد الإسباني الذي بدأ التفاوض لاستعارة اللاعب بنية شراء عقده.

وأشار إلى أن اللاعب يفكر في الرحيل عن وست هام لخوض تجربة جديدة والحصول على فرصة أكبر للمشاركة.

وأكد تقرير نشره موقع "فوت ميركاتو" أن وست هام حدد 20 مليون يورو سعرًا لصفقة رحيل اللاعب المغربي في الموسم المقبل.

ويرغب النادي الإنجليزي بشدة في الحصول على المقابل المالي المطلوب من عائد بيع أكرد للمساهمة في تغطية نفقات الفريق.

وانضم أكرد إلى وست هام يونايتد فى يوليو 2022، قادمًا من ستاد رين الفرنسي.

وخاض أكرد 28 مباراة في الموسم الماضي مع وست هام، وسجل هدفين وصنع هدفًا بخلاف تألقه في خط الدفاع.

ولعب المدافع المغربي 47 مباراة دولية بقميص أسود الأطلس ونجح في تحقيق المركز الرابع مع زملائه ببطولة كأس العالم الأخيرة.

وتبلغ القيمة السوقية للاعب منتخب المغرب نحو 35 مليون يورو.