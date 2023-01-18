ستيفاني روش نجمة أيرلندا عن ارتباطها برونالدو: الأمر كان ضربًا من الجنون

وتم ترشيح روش التي تمارس نشاطها التجاري حاليًا في شامروك روفرز في دبلن، لجائزة بوشكاش لأفضل هدف ضمن جوائز الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا)، العام 2014، وذلك بسبب هدفها المذهل مع ناديها بيمونت ضد ويكسفورد يوثس حيث تم اختيارها من باب المجاملة لضربتها المذهلة مع ناديبيمونت آنذاك ضد ويكسفورد يوث.

ولم تحصد "روش" الجائزة لكنها احتلت عناوين الصحف بعد أن جذبت انتباه كريستيانو رونالدو، وليونيل ميسي، بينما كان تسير أمام الثنائي المرشح للكرة الذهبية حينها.

وانتشرت الصورة التي تبدو فيها روش تسير أمام النجمين الكبيرين وهما يحملقان فيها، بسرعة كبيرة وجعلتها من المفضلين لدى الناس لتصبح صديقة كريستيانو رونالدو.

وبالنظر إلى الصورة والحادث، قالت الشابة البالغة من العمر 33 عامًا، لصحيفة "ميرور" الأيرلندية : "أعتقد أن هذه الصورة هي شيء عالق في ذكريات الناس لأنها كانت صورة رائعة حقًا، هل تعلم؟ كان من الجنون أنني كنت في الصورة".

وأضافت المهاجمة الأيرلندية "هذه الصورة جاءت بعد أسبوعين من انفصال رونالدو عن صديقته في ذلك الوقت ، كانت هناك احتمالات بين وكلاء المراهنات حول من ستكون صديقته التالية، وأعتقد أنني كنت أحد المرشحات، لذلك كان الأمر من الجنون بعض الشيء في ذلك الوقت، وحتى الآن يتحدث الناس معي عن الهدف".