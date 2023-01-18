ستيفاني روش نجمة أيرلندا عن ارتباطها برونالدو: الأمر كان ضربًا من الجنون
عادت النجمة الأيرلندي ستيفاني روش إلى الوراء في الوقت الذي كانت فيه المرشحة لتصبح صديقة كريستيانو رونالدو التالية، لكنها اعترفت بأن الأمر برمته كان جنونًا بعض الشيء.
وتم ترشيح روش التي تمارس نشاطها التجاري حاليًا في شامروك روفرز في دبلن، لجائزة بوشكاش لأفضل هدف ضمن جوائز الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا)، العام 2014، وذلك بسبب هدفها المذهل مع ناديها بيمونت ضد ويكسفورد يوثس حيث تم اختيارها من باب المجاملة لضربتها المذهلة مع ناديبيمونت آنذاك ضد ويكسفورد يوث.
ولم تحصد "روش" الجائزة لكنها احتلت عناوين الصحف بعد أن جذبت انتباه كريستيانو رونالدو، وليونيل ميسي، بينما كان تسير أمام الثنائي المرشح للكرة الذهبية حينها.
وانتشرت الصورة التي تبدو فيها روش تسير أمام النجمين الكبيرين وهما يحملقان فيها، بسرعة كبيرة وجعلتها من المفضلين لدى الناس لتصبح صديقة كريستيانو رونالدو.
وبالنظر إلى الصورة والحادث، قالت الشابة البالغة من العمر 33 عامًا، لصحيفة "ميرور" الأيرلندية : "أعتقد أن هذه الصورة هي شيء عالق في ذكريات الناس لأنها كانت صورة رائعة حقًا، هل تعلم؟ كان من الجنون أنني كنت في الصورة".
وأضافت المهاجمة الأيرلندية "هذه الصورة جاءت بعد أسبوعين من انفصال رونالدو عن صديقته في ذلك الوقت ، كانت هناك احتمالات بين وكلاء المراهنات حول من ستكون صديقته التالية، وأعتقد أنني كنت أحد المرشحات، لذلك كان الأمر من الجنون بعض الشيء في ذلك الوقت، وحتى الآن يتحدث الناس معي عن الهدف".
وانضم رونالدو، البالغ مة العمر 37 عامًا، إلى نادي النصر السعودي، في الأسبوع الأول من شهر يناير/كانون الثاني الحالي ، حيث وقّع عقدًا لمدة عامين ونصف العام بقيمة هائلة بلغت 200 مليون دولار في الموسم الواحد.
ومن المتوقع أن يقود فريق موسم الرياض الذي يضم لاعبين من النصر والهلال في مباراة ودية ضد باريس سان جيرمان بقيادة ميسي على استاد الملك فهد الدولي، يوم الخميس.
وستكون أول مباراة لرونالدو في السعودية أمام فريق ميسي، الذي خاض معه منافسة شرسة في إسبانيا حينما يلعب في ريال مدريد وميسي في برشلونة، وذلك خلال عقدين تقريبًا واحتكرا الكرة الذهبية سويًا، بعد أن اضطر رونالدو للغياب عن مباراتين بدوري روشن السعودي بسبب إيقافه منذ كان في صفوف مانشستر يونايتد.