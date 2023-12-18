إيمري وفرانك منزعجان من تصرفات لاعبي أستون فيلا وبرنتفورد
أبدى أوناي إيمري، مدرب أستون فيلا، ونظيره توماس فرانك، مدرب برنتفورد، عدم رضاهما عن تصرف فريقيهما بعد طرد لاعب من كل فريق في مباراة فوضوية في الدوري الإنجليزي الممتاز، أمس الأحد.
وعوض فيلا تأخره بهدف ليفوز 2-1 على ملعب برنتفورد بفضل هدف أولي واتكينز في الدقيقة الـ85؛ ما تسبب في اشتباك أمام المرمى بعد احتفاله أمام جماهير فريقه السابق التي أطلقت صيحات الاستهجان بعد ذلك مع كل لمسة له للكرة.
وتعرَّض بن مي لاعب برنتفورد، للطرد في الدقيقة الـ71 بعد تدخل متهور على البديل ليون بايلي، بينما حصل لاعب وسط فيلا أبو بكر كامارا على بطاقة حمراء بسبب تدخل عنيف في الوقت المحتسب بدل الضائع.
وحاول إميليانو مارتينيز حارس مرمى فيلا سحب نيل موباي مهاجم برنتفورد من قدميه؛ ما أثار ضجة أخرى.
وأنذر الحكم عشرة لاعبين آخرين، بالإضافة إلى كلا المدربين، فرانك بسبب شكواه من طرد مي، وإيمري بسبب نزوله للملعب للسيطرة على مارتينيز.
وجاءت جميع البطاقات الملونة في الشوط الثاني.
وقال إيمري لشبكة "سكاي سبورتس": "أريد تحليل المباراة بشكل جماعي وفردي مع اللاعبين، لكن عندما نلعب ونفوز هي محاولة احترام كل شيء.
"في الملعب، اللاعبون متحمسون وقد مر كلا الفريقين ببعض اللحظات العصبية ويمكن أن تحدث أشياء مثلما رأينا.
"رسالتي قبل المباريات هي نفسها دائمًا - احترام أنفسنا واحترام المنافس والحكام. لقد فقدنا القليل من عقولنا في بعض تلك التصرفات، أريد التركيز والرد للسيطرة على الأمر".
ولم يكن فرانك أيضًا سعيدًا بسلوك فريقه، وقال إن هناك الكثير من المواقف التي كان يعتقد فيها "لا، ليس هذا ما ينبغي أن يكون عليه الأمر".
وأضاف: "يجب أن تكون مباراة جميلة في لقاء بدني بين فريقين ويجب أن يكون هناك فائز، لكن لسوء الحظ كانت هناك مواقف ستتصدر عناوين الأخبار".
ويحتل فيلا المركز الثالث بفارق نقطة واحدة فقط عن آرسنال المتصدر، بينما يأتي برنتفورد بالمركز الـ12 بعد أن خسر خمس من آخر ست مباريات في الدوري.