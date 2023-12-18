إيمري وفرانك منزعجان من تصرفات لاعبي أستون فيلا وبرنتفورد

أبدى أوناي إيمري، مدرب أستون فيلا، ونظيره توماس فرانك، مدرب برنتفورد، عدم رضاهما عن تصرف فريقيهما بعد طرد لاعب من كل فريق في مباراة فوضوية في الدوري الإنجليزي الممتاز، أمس الأحد.

وعوض فيلا تأخره بهدف ليفوز 2-1 على ملعب برنتفورد بفضل هدف أولي واتكينز في الدقيقة الـ85؛ ما تسبب في اشتباك أمام المرمى بعد احتفاله أمام جماهير فريقه السابق التي أطلقت صيحات الاستهجان بعد ذلك مع كل لمسة له للكرة.

وتعرَّض بن مي لاعب برنتفورد، للطرد في الدقيقة الـ71 بعد تدخل متهور على البديل ليون بايلي، بينما حصل لاعب وسط فيلا أبو بكر كامارا على بطاقة حمراء بسبب تدخل عنيف في الوقت المحتسب بدل الضائع.

وحاول إميليانو مارتينيز حارس مرمى فيلا سحب نيل موباي مهاجم برنتفورد من قدميه؛ ما أثار ضجة أخرى.

وأنذر الحكم عشرة لاعبين آخرين، بالإضافة إلى كلا المدربين، فرانك بسبب شكواه من طرد مي، وإيمري بسبب نزوله للملعب للسيطرة على مارتينيز.

وجاءت جميع البطاقات الملونة في الشوط الثاني.