إبراهيم دياز ينضم لقائمة المصابين في ريال مدريد
انضم إبراهيم دياز لقائمة المصابين في ريال مدريد، بعدما خرج من التشكيلة الأساسية قبل وقت قصير من مواجهة قادش في الليغا.
وكشفت صحيفة "أس" أن إبراهيم دياز خرج من التشكيلة الأساسية لأنه يعاني من "مشاكل في الأمعاء".
وقرر كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد استبعاد "دياز" من مواجهة قادش، والاعتماد على المهاجم البرازيلي رودريغو.
ولم يخب رودريغو آمال أنشيلوتي، وسجل هدف التقدم لريال مدريد في الدقيقة 14، قبل أن يسجل الهدف الثاني له ولريال مدريد في الدقيقة 64.
وبحسب "أس"، فإن رودريغو نفسه كان في طريقه للحصول على الراحة أمام قادش بعد وصوله وهو يعرج من فترة التوقف الدولية، ويعاني من آلام في الركبة.
وتضم قائمة المصابين في ريال مدريد الحارسين تيبو كورتوا وكيبا إريزابالاغا، وإيدير ميليتاو، وناتشو وإدواردو كامافينغا، وأوريلين تشواميني، وفينيسيوس جونيور.
وقبل مواجهة قادش حصد ريال مدريد 32 نقطة من 13 مباراة، ويتأخر بنقطتين عن جيرونا المتصدر الذي لعب أيضًا 13 مباراة.
وضمن ريال مدريد التأهل لدور الـ16 بدوري أبطال أوروبا بعدما حقق الفوز في أول 4 جولات ليحصد 12 نقطة.
وبعد مواجهة قادش يستضيف ريال مدريد منافسه نابولي، يوم الأربعاء، في الجولة الخامسة من دوري أبطال أوروبا، ثم يلاقي غرناطة وريال بيتيس في الليغا.
ولعب إبراهيم دياز 11 مباراة مع ريال مدريد هذا الموسم بواقع 264 دقيقة سجل فيها هدفين.