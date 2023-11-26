إبراهيم دياز ينضم لقائمة المصابين في ريال مدريد

انضم إبراهيم دياز لقائمة المصابين في ريال مدريد، بعدما خرج من التشكيلة الأساسية قبل وقت قصير من مواجهة قادش في الليغا.

وكشفت صحيفة "أس" أن إبراهيم دياز خرج من التشكيلة الأساسية لأنه يعاني من "مشاكل في الأمعاء".

وقرر كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد استبعاد "دياز" من مواجهة قادش، والاعتماد على المهاجم البرازيلي رودريغو.