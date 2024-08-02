تعيش جماهير نادي النصر السعودي حالة من القلق بسبب عدم إبرام فريقها صفقات جديدة لتدعيم صفوف الفريق في الموسم المقبل.

وتعاقد النصر مع حارس المرمى البرازيلي بينتو لتدعيم صفوفه، رغم أن التطلعات كانت كبيرة من أجل ضم صفقات عالمية لتدعيم صفوف الفريق للمنافسة بقوة على ألقاب الموسم الجديد.

وتصدَّر اسم الهولندي فيرجيل فان دايك نجم ليفربول الإنجليزي قائمة اللاعبين المرشحين للانضمام إلى النصر بجانب البرازيلي كاسيميرو، والبرتغالي برونو فرنانديز، ثنائي مانشستر يونايتد الإنجليزي.

وردَّ الإسباني فيرناندو هييرو، المدير الرياضي للنصر السعودي، على مخاوف جماهير ناديه قبل انطلاق منافسات الموسم المقبل.

وقال هييرو لصحيفة "الرياضية" السعودية إن ما يحدث من قِبل جماهير النصر في الوقت الحالي أمر طبيعي.

وأضاف: "هذا هو حال كرة القدم، إنهم يشجعون فريقًا كبيرًا، ويرغبون في أفضل النتائج، وتحقيق الانتصارات دائمًا".

ويستعد النصر لافتتاح موسمه الجديد بمواجهة التعاون، يوم 13 أغسطس الجاري في نصف نهائي كأس السوبر السعودي.

ويخوض النصر معسكرًا تدريبيًا في البرتغال لعب خلاله 6 مباريات ودية تلقى خلالها الخسارة أمام بورتو برباعية دون ردٍ، كما فاز على ماريتيمو بهدف نظيف بجانب الخسارة أمام بورتيمونينسي بنفس النتيجة.

وتعادل النصر مع لوليتانو، وفارينزي، بنفس النتيجة 1-1، ويلعب الفريق ضد لوسيتانو في آخر تجاربه الودية.