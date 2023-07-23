كاسيميرو يُظهر جسده بعد سخرية من زيادة وزنه (فيديو)
حرص النجم البرازيلي كاسيميرو، لاعب وسط مانشستر يونايتد، على الرد بطريقة غير مباشرة على السخرية التي طالته الفترة الماضية، بسبب بعض الصور التي تم تداولها له عقب عودته لتدريبات فريقه وأظهرت زيادة ملحوظة في وزنه.
وعاد كاسيميرو من إجازته الصيفية وكان جزءًا من قائمة مانشستر يونايتد التي أعلنها الهولندي إيريك تين هاغ مدرب الفريق لمعسكر أمريكا.
واستهل يونايتد معسكره بالفوز وديا في إدنبرة عاصمة اسكتلندا على ليدز يونايتد 2-0 وليون 1-0، ثم واجه أمس نظيره آرسنال ليحقق الفريق الفوز بهدفين دون رد، سجلهما برونو فيرنانديز وغادون سانشو.
وعقب المباراة أظهرت فيديوهات متداولة للاعب البرازيلي حديثه مع لاعبي الغانرز، وهو دون قميص وبدا أن جسده في أفضل حال، عكس الصور التي تم تداولها الفترة الماضية.
ومن المقرر أن يخوض مانشستر يونايتد 3 مباريات ودية أخرى خلال معسكره التحضيري في أمريكا، ضد ريكسهام وريال مدريد وبروسيا دورتموند.
وانتقل كاسيميرو إلى يونايتد خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية قادما من ريال مدريد مقابل 70 مليون يورو.
يذكر أن كاسيميرو فاز بالعديد من الألقاب على مدار مسيرته في كرة القدم، أبرزها 5 بطولات لدوري أبطال أوروبا مع ريال مدريد، فيما اكتفى الموسم الماضي بتحقيق كأس الرابطة المحترفة برفقة اليونايتد.