كاسيميرو يُظهر جسده بعد سخرية من زيادة وزنه (فيديو)

حرص النجم البرازيلي كاسيميرو، لاعب وسط مانشستر يونايتد، على الرد بطريقة غير مباشرة على السخرية التي طالته الفترة الماضية، بسبب بعض الصور التي تم تداولها له عقب عودته لتدريبات فريقه وأظهرت زيادة ملحوظة في وزنه.

وعاد كاسيميرو من إجازته الصيفية وكان جزءًا من قائمة مانشستر يونايتد التي أعلنها الهولندي إيريك تين هاغ مدرب الفريق لمعسكر أمريكا.