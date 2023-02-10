أنشيلوتي: لاعبو ريال مدريد متعطشون للفوز بلقب جديد والهلال يلعب كرة قدم بشكل جيد
قال المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني لريال مدريد إن لاعبيه متعطشون للفوز بنهائي ولقب جديد عندما يواجه الهلال السعودي في نهائي كأس العالم للأندية غدا السبت.
وذكر أنشيلوتي في مؤتمر صحفي اليوم الجمعة: "لا يمكننا الانتظار للعب النهائي غدًا، علينا الاستمتاع بالمباراة ونحن جائعون للفوز ببطولة ونهائي جديد".
وأضاف: "مباراة الغد مهمة للغاية بالنسبة لنا، كأس العالم للأندية هي بطولة خاصة لأنك نادرا ما تحصل على فرصة للعب هذه البطولة".
وتابع: "إذا ذهبت إليها فهذا يعنى بأنك بطل أوروبا والعالم وعليك الفوز بها، هذا هو هدفنا غدا".
وأتم المدرب الإيطالي: "الهلال فريق يلعب كرة قدم بشكل جيد، لديهم العديد من اللاعبين الموهوبين وذوي الخبرة، نحن نحترمهم كثيرًا وسنقدم مباراة جيدة غدا".
وعن موقف كريم بنزيما وإيدير ميليتاو قال مدرب ريال مدريد: "ستعتمد مشاركتهم في النهائي على التدريبات التي سنفعلها اليوم، لكن لديهم فرص للعب والمشاركة غدًا".
وأكد: "ميليتاو وبنزيما جاؤوا لأن لديهم فرصة اللعب في النهائي، سيكون التدريب مهمًا جدًا اليوم وبناء عليه سأقوم باتخاذ القرار، إذا لم يكونا في أفضل حالاتهما فلن يلعبا".
وأوضح أنشيلوتي: "نحن نحترم بطولة كأس العالم للأندية كثيرًا ونحترم الفرق التي تشارك وتنافس فيها، إنه حدث مهم جدًا، ليس مرات عديدة في حياتك المهنية ستكون قادرًا على الذهاب والحصول على هذه الفرصة، لذلك، عليك اغتنامها جيدًا".
وعن الانتقادات لخط وسط ريال مدريد حال لعب لوكا مودريتش وتوني كروس قال المدرب الإيطالي: "نحن نستمتع بداني سيبايوس ولكن الآن تعافى لاعبو خط الوسط الآخرون بشكل جيد للغاية، مودريتش يشعر بتحسن كبير وتشواميني لم يعد مصابًا بعد الآن، وكروس يلعب بشكل جيد جدًا ويكون مُركزا في المباريات المهمة والكبيرة".
واصل: "لقد كان من الصعب علينا الوصول إلى هنا، طلبت من الفريق الاستمتاع والتركيز، ونريد الفوز بهذه البطولة، من المهم أننا هنا كما كنا العام الماضي، إنه وقت جيد، علينا أن نبدأ بنهائي كأس العالم للأندية، من أجل استعادة الأحاسيس الجيدة ومن خلالها سنعود".
وريال مدريد أكثر ناد تتويجا بكأس العالم للأندية برصيد 4 ألقاب مقابل 3 لبرشلونة، ولقبين لكل من بايرن ميونخ وكورينثيانز، ولقب لكل من تشيلسي وليفربول وإنتر ميلان ومانشستر يونايتد وميلان وإنترناسيونال وساو باولو.