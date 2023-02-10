أنشيلوتي: لاعبو ريال مدريد متعطشون للفوز بلقب جديد والهلال يلعب كرة قدم بشكل جيد

وأتم المدرب الإيطالي: "الهلال فريق يلعب كرة قدم بشكل جيد، لديهم العديد من اللاعبين الموهوبين وذوي الخبرة، نحن نحترمهم كثيرًا وسنقدم مباراة جيدة غدا".

وعن موقف كريم بنزيما وإيدير ميليتاو قال مدرب ريال مدريد: "ستعتمد مشاركتهم في النهائي على التدريبات التي سنفعلها اليوم، لكن لديهم فرص للعب والمشاركة غدًا".

وأكد: "ميليتاو وبنزيما جاؤوا لأن لديهم فرصة اللعب في النهائي، سيكون التدريب مهمًا جدًا اليوم وبناء عليه سأقوم باتخاذ القرار، إذا لم يكونا في أفضل حالاتهما فلن يلعبا".

وأوضح أنشيلوتي: "نحن نحترم بطولة كأس العالم للأندية كثيرًا ونحترم الفرق التي تشارك وتنافس فيها، إنه حدث مهم جدًا، ليس مرات عديدة في حياتك المهنية ستكون قادرًا على الذهاب والحصول على هذه الفرصة، لذلك، عليك اغتنامها جيدًا".