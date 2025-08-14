كدت أمزق قلبي.. أول تعليق من صديقة نجم ريال مدريد بعد الانفصال الدرامي

كتب – نور الدين ميفراني

خرجت البرازيلية برونا روتا، الصديقة السابقة للنجم البرازيلي رودريغو، مهاجم ريال مدريد، عن صمتها بعد فترة من انفصالهما بشكل فاجأ الجميع.

وكانت تقارير إعلامية كشفت أن رودريغو اختار الانفصال عن صديقته برونا روتا بعد الجدل الذي صاحب علاقتهما، ورغم ظهورهما معًا في عدة فيديوهات أخيرة عبر منصات التواصل الاجتماعي.

وأبدت برونا روتا (26 عامًا) إعجابها بمقطع فيديو نشرته عبر حسابها يقول: "عندما يسألني أحدهم لماذا انفصلنا، لكنني أشعر بالحرج من قول إنه لم يتبقَ سوى أن أقتلع قلبي لأعطيه له، لكنه كان عاجزًا عن التغيير من أجلنا، فأكتفي بالقول إنه لم ينجح الأمر".

ويعيش رودريغو وضعًا صعبًا بدوره في ريال مدريد بعد موسم سيئ فقد خلاله ثقة المدرب السابق الإيطالي كارلو أنشيلوتي وتراجع دوره في الفريق، ورغم تعيين الإسباني تشابي ألونسو مدربًا جديدًا للميرنغي، لكن المهاجم البرازيلي البالغ من العمر 24 عامًا لم تتغير وضعيته.

وخلال كأس العالم للأندية 2025 لم يشارك رودريغو كثيرًا رغم مرض الفرنسي كيليان مبابي قبل بداية البطولة وفضل عليه المدرب الإسباني المهاجم الشاب غونزالو غارسيا.

وذكرت تقارير إعلامية أن المهاجم البرازيلي اختار الانفصال عن صديقته للتركيز على مسيرته مع ريال مدريد واستعادة مستواه المعهود، لكن الشائعات ما زالت تطارد مصيره وظهرت أخبار عن رغبة مانشستر سيتي في التعاقد معه قبل نهاية سوق الانتقالات الحالي.

وكان رودريغو تألق في المباراة الودية الأخيرة للفريق الملكي ضد تيرول النمساوي؛ إذ سجل هدفًا في الدقيقة الـ81 بعد تمريرة رائعة من مبابي انتهت بتسديدة من البرازيلي إلى المرمى.

وعقب المباراة، نشر رودريغو رسالة على مواقع التواصل الاجتماعي، معلقا: "فليبدأ موسم 25-26"، مع إيموجي قلب أبيض.