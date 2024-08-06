حصل الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" على ما يقارب 32 ألف يورو من خلال تنظيم بيع بالمزاد للكرة التي سجل بها مهاجم منتخب إسبانيا ميكيل أويارزابال هدف فوز منتخب بلاده في نهائي بطولة أمم أوروبا 2024 على إنجلترا (2 ـ 1) بحسب ما أوردته تقارير إخبارية إسبانية.

ووفقًا لصحيفة موندو ديبورتيفو تم عرض الكرة التي وقع عليها المهاجم الإسباني أويارزابال بمبلغ 31.500 يورو، وهو المبلغ الذي تم تخصيصه لمؤسسة الاتحاد الأوروبي لكرة القدم للأطفال.

وتعتبر الكرة، المصنوعة من شركة "أديداس"، مميزة وعالية الجودة، إذ تم تصميمها بتقنيات عالية الجودة وهو ما أتاح إمكانية تتبع استخدامها بدقة أثناء المباراة.

كانت الكرة التي سجل منها أويازابال هدفا ثانيا لإسبانيا في الفوز على إنجلترا (2 ـ 1) يوم 14 يوليو الماضي، جزءًا من مجموعة أكبر من المقتنيات التي تم بيعها بالمزاد العلني بداية الأسبوع الجاري لجمع الأموال لصالح مؤسسة الاتحاد الأوروبي لكرة القدم للأطفال.

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وتهدف "الاتحاد الأوروبي لكرة القدم للأطفال"، المؤسسة التي تم إنشاؤها عام 2015، إلى مساعدة الأطفال والدفاع عن حقوقهم من خلال الرياضة وكرة القدم، وتقديم الدعم في مجالات الصحة والتعليم والتنمية الشخصية وإدماج الأقليات والتوظيف.

ومنذ إنشائها، استثمرت 51 مليون يورو في 500 مشروع في 135 دولة، استفاد منها أكثر من 2.6 مليون طفل في العالم.

وكان منتخب إسبانيا، أحرز في نهائي 14 يوليو الماضي على ملعب أولمبيا ستايدن في برلين كأس أمم أوروبا 2024 للمرة الرابعة في تاريخه بالفوز على إنجلترا (2 ـ 1) في النهائي.