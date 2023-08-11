كلوب يؤكد توصل ليفربول لاتفاق بضم موسيس كايسيدو من برايتون

وحال إتمام الصفقة قد يصبح كايسيدو أغلى لاعب ينتقل لناد بريطاني، ليتخطى إنزو فرنانديز لاعب وسط تشيلسي الذي انتقل من بنفيكا مقابل 107 ملايين جنيه إسترليني في وقت سابق هذا العام.

وبعد أداء مبهر مع برايتون ارتبط كايسيدو، البالغ من العمر 21 عاما، بمغادرة استاد أميكس عقب 37 مباراة في الموسم الماضي ليساعد برايتون في احتلال المركز السادس والتأهل لمسابقة أوروبية لأول مرة.

وجذب كايسيدو أنظار عدة أندية في فترة الانتقالات ومنها تشيلسي، لكن صحيفة "ذا أتلتيك" ذكرت أن ليفربول توصل لاتفاق بضمه مقابل 111 مليون جنيه إسترليني (140.91 مليون دولار).