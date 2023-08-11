كلوب يؤكد توصل ليفربول لاتفاق بضم موسيس كايسيدو من برايتون
أكد يورغن كلوب مدرب ليفربول توصل الريدز إلى اتفاق مع برايتون للتعاقد مع الإكوادوري موسيس كايسيدو.
وقال كلوب في مؤتمر صحفي قبل افتتاح مشواره بالدوري أمام تشيلسي: "يمكنني أن أؤكد توصلنا لاتفاق مع كايسيدو، نريد اللاعب بالتأكيد وليس مجرد اتفاق".
وأضاف المدرب الألماني: "ليست لدينا موارد لا نهائية، لم نتوقع بعض الأشياء التي حدثت في الصيف لكن عندما حدثت تعاملنا مع الموقف".
وحال إتمام الصفقة قد يصبح كايسيدو أغلى لاعب ينتقل لناد بريطاني، ليتخطى إنزو فرنانديز لاعب وسط تشيلسي الذي انتقل من بنفيكا مقابل 107 ملايين جنيه إسترليني في وقت سابق هذا العام.
وبعد أداء مبهر مع برايتون ارتبط كايسيدو، البالغ من العمر 21 عاما، بمغادرة استاد أميكس عقب 37 مباراة في الموسم الماضي ليساعد برايتون في احتلال المركز السادس والتأهل لمسابقة أوروبية لأول مرة.
وجذب كايسيدو أنظار عدة أندية في فترة الانتقالات ومنها تشيلسي، لكن صحيفة "ذا أتلتيك" ذكرت أن ليفربول توصل لاتفاق بضمه مقابل 111 مليون جنيه إسترليني (140.91 مليون دولار).
وفي 2016 عند الحديث عن مانشستر يونايتد حين ضم بول بوغبا في أغلى صفقة بكرة القدم مقابل 89.3 مليون جنيه إسترليني، قال كلوب آنذاك إنه سيتعامل بطريقة مختلفة في سوق الانتقالات إن كانت لديه نفس الموارد.
وردا على شعوره إزاء تعليقه السابق بعد الاتفاق مع كايسيدو قال كلوب: "تغير كل شيء، هل أحب ذلك؟ لا، هل أدركت أنني مخطئ؟ نعم".
وتابع: "لا ألوم أي شخص، إنها سوق الانتقالات، في النهاية يجب أن نتأكد من أن مواردنا تسمح بجلب أفضل لاعب ممكن".
وأوضح: "لسنا في مدينة الأحلام ولا يمكننا اختيار أي لاعب وضمه، أحيانا يغلق باب ويفتح آخر".