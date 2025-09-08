"فيلم ثقافي".. محمد صلاح يفجر جدلاً قبل مواجهة مصر وبوركينا فاسو (صورة)

فجر محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي، جدلاً قبل مواجهة منتخب بلاده مصر أمام بوركينا فاسو غداً الثلاثاء، في الجولة الثامنة بالمجموعة الأولى بالتصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026 عن قارة إفريقيا.

ويحتاج منتخب مصر إلى الفوز من أجل التأهل رسمياً لمنافسات كأس العالم 2026، إذ يحتل الفراعنة صدارة ترتيب المجموعة الأولى برصيد 19 نقطة بفارق 5 نقاط عن بوركينا فاسو.

ونشر محمد صلاح عبر حسابه بموقع إنستغرام صورة تجمعه مع لاعبي منتخب مصر أثناء مشاهدة التلفزيون بفندق الإقامة في بوركينا فاسو.

وعلّق صلاح على الصورة قائلاً:" فيلم ثقافي"، وهو ما اعتبره البعض نوعًا من الدعابة من جانب صلاح، في إشارة إلى الفيلم السينمائي المصري الشهير الذي قام ببطولته أحمد رزق وأحمد عيد وفتحي عبد الوهاب.

وانتقدت بعض التعليقات نشر صلاح هذه الصورة، خاصة أن الأجواء يجب أن تكون فيها حالة من التركيز الشديد قبل لقاء الحسم ضد بوركينا فاسو، بينما ذهب البعض الآخر إلى استفزاز صلاح للمنافس البوركيني قبل مواجهة الثلاثاء.

ويحمل محمد صلاح شارة قيادة منتخب مصر منذ عام 2019، كما أنه يحتل وصافة ترتيب هدافي الفراعنة عبر التاريخ بفارق 8 أهداف فقط عن حسام حسن المدرب الحالي للفراعنة.