لفتة رائعة لكانتي عقب مباراة فرنسا وبولندا (فيديو)

التقطت عدسات المصورين لقطة رائعة كان بطلها نغولو كانتي، نجم منتخب فرنسا ونادي الاتحاد السعودي، عقب مواجهة بولندا، مساء الثلاثاء، في بطولة "يورو 2024".

وسجل كيليان مبابي من ركلة جزاء لكن روبرت ليفاندوفسكي ردَّ بهدف بالطريقة نفسها لتتعادل بولندا 1-1 مع فرنسا في دورتموند، يوم الثلاثاء، ضمن بطولة أوروبا 2024، وهي النتيجة التي جعلت فرنسا تحتل المركز الثاني بالمجموعة الرابعة.