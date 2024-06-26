لفتة رائعة لكانتي عقب مباراة فرنسا وبولندا (فيديو)
التقطت عدسات المصورين لقطة رائعة كان بطلها نغولو كانتي، نجم منتخب فرنسا ونادي الاتحاد السعودي، عقب مواجهة بولندا، مساء الثلاثاء، في بطولة "يورو 2024".
وسجل كيليان مبابي من ركلة جزاء لكن روبرت ليفاندوفسكي ردَّ بهدف بالطريقة نفسها لتتعادل بولندا 1-1 مع فرنسا في دورتموند، يوم الثلاثاء، ضمن بطولة أوروبا 2024، وهي النتيجة التي جعلت فرنسا تحتل المركز الثاني بالمجموعة الرابعة.
وعقب المباراة شوهد كانتي وهو يحرص على الذهاب للأطفال المتواجدين في الملعب لالتقاط الصور معهم والتوقيع لهم على القمصان، في لقطة رائعة من النجم الفرنسي أشاد بها رواد مواقع التواصل الاجتماعي.
وهذه المرة الأولى التي لا تحتل فيها فرنسا صدارة مجموعتها ببطولة كبرى منذ 12 عامًا تحت قيادة المدرب ديدييه ديشان.
وبعد تعادل فرنسا مع بولندا، تصدّرت النمسا الترتيب برصيد 6 نقاط متقدمة بفارق نقطة واحدة عن فرنسا صاحبة المركز الثاني ولها 5 نقاط، ولدى هولندا 4 نقاط.