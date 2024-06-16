بعد هروب سامسون.. صدمة جديدة لنادي الزمالك من محترف مهم

يعيش نادي الزمالك على وقع أزمة مالية طاحنة منعته من الوفاء بالتزاماته المالية تجاه لاعبيه خاصة المحترفين الذين يتقاضون عقودهم بالعملة الصعبة.

وقبل أيام، رفض المحترف البنيني سامسون أكينيولا العودة بعد التوقف الدولي، وقرر تقديم شكوى ضد النادي لفسخ تعاقده من طرف واحد بسبب عدم حصوله على مستحقاته المالية منذ عدة أشهر.

وأكد مصدر داخل نادي الزمالك أن سيف الدين الجزيري لاعب الفريق وأحد أبرز عناصره أبلغ الإدارة برفع شكوى ضد النادي بسبب عدم الحصول على مستحقاته المالية أيضا.