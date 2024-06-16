بعد هروب سامسون.. صدمة جديدة لنادي الزمالك من محترف مهم
يعيش نادي الزمالك على وقع أزمة مالية طاحنة منعته من الوفاء بالتزاماته المالية تجاه لاعبيه خاصة المحترفين الذين يتقاضون عقودهم بالعملة الصعبة.
وقبل أيام، رفض المحترف البنيني سامسون أكينيولا العودة بعد التوقف الدولي، وقرر تقديم شكوى ضد النادي لفسخ تعاقده من طرف واحد بسبب عدم حصوله على مستحقاته المالية منذ عدة أشهر.
وأكد مصدر داخل نادي الزمالك أن سيف الدين الجزيري لاعب الفريق وأحد أبرز عناصره أبلغ الإدارة برفع شكوى ضد النادي بسبب عدم الحصول على مستحقاته المالية أيضا.
وقال المصدر لـ"إرم نيوز" إن الجزيري يرغب في فسخ تعاقده من طرف واحد بسبب عدم الحصول على مستحقاته المالية ما يقرب من أربعة أشهر".
وتابع المصدر الذي رفض ذكر اسمه: "الجزيري لديه عروض من أندية خليجية في الفترة الحالية ويرغب في الانتقال إلى أحدها عن طريق الانتقال الحر، بعد فسخ عقده من طرف واحد".
وواصل: "الزمالك طلب من الجزيري إرسال عرض رسمي للموافقة على رحيله ليحقق استفادة مالية، ولكن اللاعب رفض وصمم على فسخ التعاقد من طرف واحد".
وتجري محاولات كبيرة من طرف إدارة الزمالك لحل الأزمة مع اللاعب بدلا من خسارته بشكل مجاني ثم الدخول في قضية قد تورط اللاعب في مبالغ مالية كبيرة كما حدث في ملف المغربي خالد بوطيب".
وقرر الاتحاد الدولي لكرة القدم منع الزمالك من قيد لاعبين جدد لحين تسوية أزمة المستحقات المالية لمهاجمه السابق بوطيب.