النجم الساحلي يتعادل مع اتحاد بنقردان ويتوج بطلًا للدوري التونسي

وسجل رفيق الكامرجي هدفًا لبنقردان قرب نهاية الشوط الأول لكنه لم يحتسب بعد العودة لحكم الفيديو المساعد الذي ألغى القرار لوجود مخالفة.

وأظهرت الإعادة تدخل المهاجم الكامرجي بقوة على حارس النجم أيمن المثلوثي ما منعه من السيطرة على الكرة داخل منطقة الجزاء.

وسيطر الهدوء على أحداث الشوط الثاني ولم يشهد أي خطورة من الفريقين.

وفي نفس التوقيت، تعادل الترجي دون أهداف مع الأفريقي ليصل للنقطة 25، لكنه يحتل المركز الثالث بسبب المواجهات المباشرة، بينما يتأخر منافسه بنقطة ليكون رابع الترتيب.

وأصبح الترجي مهددًا بعدم المشاركة في دوري أبطال أفريقيا في الموسم المقبل.

وسيكون بحاجة للفوز على مضيفه اتحاد تطاوين، مع خسارة أو تعادل المنستيري أمام ضيفه الصفاقسي.