عرضيات خارقة وقوة مرعبة.. كيف ظهر زيزو في أول مباراة محلية مع الأهلي؟

رغم البداية المتواضعة لحامل لقب الدوري المصري الأهلي بالتعادل أمام مودرن سبورت (2-2) في الجولة الأولى من الموسم الجديد، خطف أحمد مصطفى زيزو الأضواء بأداء مميز في أول ظهور محلي له بقميص القلعة الحمراء.

المباراة شهدت شوطًا أول سلبي النتيجة، قبل أن ينفجر الشوط الثاني بأربعة أهداف؛ افتتحها الأهلي في الدقيقة 50 عبر أحمد رضا، ثم تعادل مودرن سبورت في الدقيقة 58 عن طريق حسام حسن.

وفي الدقيقة 74 قلب مودرن النتيجة بتسجيل علي الفيل الهدف الثاني، لكن الأهلي عاد للتعادل قبل النهاية بعشر دقائق عبر ياسين مرعي.

ورغم تعثر الأهلي في النتيجة، إلا أن زيزو تألق بشكل لافت، إذ كان وراء هدفي فريقه بصناعته الحاسمة لهما، ليصبح اللاعب الوحيد حتى الآن الذي صنع هدفين في الدوري المصري هذا الموسم.

صناعة اللعب ودقة التمرير

أثبت زيزو منذ الدقائق الأولى أنه المحرك الهجومي الأبرز للأهلي، حيث أرسل 11 عرضية على مدار اللقاء، جاءت 4 منها بدقة مثالية نحو زملائه.

كما تميز في التمريرات الطويلة بنسبة نجاح بلغت 100%، وهو ما يعكس قدرته على تنويع أسلوب اللعب بين الاختراقات الجانبية والتمريرات البينية الطويلة.

القوة البدنية والحضور في الالتحامات

على المستوى البدني، أظهر زيزو جاهزية كبيرة، إذ فاز في 4 من أصل 5 التحامات مباشرة، وهو رقم مميز في مواجهة فريق يعتمد على القوة في الضغط.

هذا التفوق في الصراعات الثنائية ساعده على الحفاظ على الكرة في مناطق خطرة وفتح مساحات لزملائه.

وبحسب موقع الإحصائيات العالمي "سوفا سكور"، حصل زيزو على تقييم 7.7 ليكون ثاني أعلى لاعب تقييمًا في المباراة، خلف الحارس مصطفى شوبير الذي حصل على 7.9.

التسديد واللمسات الحاسمة

لم يكتفِ زيزو بالصناعة، بل حاول تهديد المرمى مباشرة، حيث سدد 5 كرات خلال اللقاء، من بينها لعبتين على المرمى.

و قدم 4 تمريرات مفتاحية صنعت فرصًا خطيرة، وبلغت دقة تمريراته الإجمالية 86%، إذ أخطأ فقط في 6 تمريرات طوال 90 دقيقة، مما يعكس ثباته الفني وقلة فقدانه للكرة.