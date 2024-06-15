"كنز أفريقي".. ممدوح عباس يثير جدلًا حول مستقبل نجوم الزمالك

أثار ممدوح عباس، رئيس نادي الزمالك الأسبق، جدلًا واسعًا حول مستقبل نجوم الفريق الأبيض.

وفاز الزمالك على مضيفه سيراميكا كليوباترا بنتيجة 2-1، أمس الجمعة، في لقاء مؤجل من الدوري المصري.