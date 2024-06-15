"كنز أفريقي".. ممدوح عباس يثير جدلًا حول مستقبل نجوم الزمالك
أثار ممدوح عباس، رئيس نادي الزمالك الأسبق، جدلًا واسعًا حول مستقبل نجوم الفريق الأبيض.
وفاز الزمالك على مضيفه سيراميكا كليوباترا بنتيجة 2-1، أمس الجمعة، في لقاء مؤجل من الدوري المصري.
وكتب ممدوح عباس عبر حسابه الرسمي بموقع إكس: "الإرادة والتصميم وتحدي الحظ السيئ ذلك هو حال ملكي ميت عقبة بالأمس".
وأضاف: "تحية للرجال الذين أثبت البعض منهم أن العمر ليس إلا رقما وعلى رأسهم عمر جابر وعبد الله السعيد".
وطالب عباس بتجديد عقد محمد صبحي حارس مرمى الفريق بجانب محمد عواد زميله في حراسة المرمى واصفًا المدافع التونسي حمزة المثلوثي بـ"الأسطورة".
وينتهي عقد ثنائي حراسة المرمى بنادي الزمالك محمد عواد ومحمد صبحي بنهاية الموسم الحالي.
وأشار إلى أن حسام عبد المجيد مدافع الفريق أصابه بالقلق ولكنه استعاد ثقته بنفسه سريعًا مشيدًا أيضًا باللاعب أحمد سيد "زيزو" نجم الفريق.
ووصف عباس اللاعب السنغالي إبراهيما نداي بأنه "كنز أفريقي" وهو ما يفتح الباب أمام إمكانية بقاء اللاعب في الموسم المقبل.
وأكد رئيس الزمالك الأسبق أن محمد شحاتة وزياد كمال لاعبي وسط الفريق الأبيض يستحقان الانضمام لمنتخب مصر، متمنيًا سرعة التعافي للاعب نبيل عماد "دونجا".
وأشاد عباس بالجناح الأيسر مصطفى شلبي، كما تمنى عودة يوسف إبراهيم "أوباما" لمستواه.
ويرتبط ممدوح عباس بعلاقة قوية مع مجلس إدارة الزمالك الحالي برئاسة ممدوح عباس.