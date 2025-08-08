"فاموس".. رد فعل شيكابالا وخوان بيزيرا بعد فوز الزمالك على سيراميكا (فيديو)

توالت ردود الأفعال بعد فوز الزمالك المثير على مضيفه سيراميكا كليوباترا بهدفين دون رد، في افتتاح مشواره بالدوري المصري الممتاز لموسم 2025-2026، في المباراة التي أقيمت اليوم الجمعة على ملعب هيئة قناة السويس.

الزمالك بدأ موسمه الجديد بحصد أول ثلاث نقاط وضعته مؤقتًا في صدارة جدول الترتيب، فيما بقي سيراميكا بدون رصيد.

ناصر ماهر افتتح التسجيل في الدقيقة 84 بعدما استغل تمريرة آدم كايد داخل المنطقة وسدد بقوة في الشباك.

وفي الدقيقة الثامنة من الوقت المحتسب بدل الضائع، أطلق محمد شحاتة كرة بعيدة المدى من منتصف الملعب، مستغلًا تقدم الحارس محمد بسام، ليؤمن الفوز بثنائية نظيفة.

رد فعل نجوم الزمالك

عقب المباراة، نشر خوان ألفينا بيزيرا، الوافد الجديد للفريق، صورة لجماهير الزمالك من مدرجات الملعب وعلق عليها بكلمة "فاموس".

في المقابل، نشر القائد المعتزل محمود عبد الرازق شيكابالا لقطة هدف محمد شحاتة المميز من منتصف الملعب، في إشارة للإعجاب بالهدف الحاسم.

كما نشر فيديو وصف فيه محمد شحاته بالجرئ بعد هدفه الرائع من منتصف الملعب.