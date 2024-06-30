بيلينغهام يسجل هدفًا مذهلًا على طريقة رونالدو (فيديو)

وكان المنتخب الإنجليزي، متأخرًا بهدف نظيف، حتى الدقيقة 95، وكاد أن يودع البطولة، ولكن كان للنجم بيلينغهام رأي آخر.

وقبيل انطلاق صافرة النهاية، أحرز بيلينغهام هدف التعادل، من ضربة خلفية مزدوجة، على طريقة كريستيانو رونالدو.

وأرسل مارك جويهي عرضية من الجهة اليمنى داخل منطقة الجزاء قابلها بيلينغهام بمقصية على يسار الحارس داخل الشباك، لينتهي الشوط الثاني بالتعادل 1/1، واللجوء إلى الأشواط الإضافية.