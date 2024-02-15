برشلونة يضع شرطًا حاسمًا للاستغناء عن نجمه

وبالدي ليس اللاعب الوحيد الذي قد يخرج من برشلونة حال حصوله على عرض مناسب حيث يوجد قائمة تضم فرينكي دي يونغ وجويل كوندي ورافينيا أيضًا.

ويرغب برشلونة في التعاقد مع عدد من اللاعبين الصيف المقبل، أبرزهم أونانا لاعب إيفرتون وأليكس غارسيا لاعب وسط جيرونا وغابرييل ماتينيلي جناح آرسنال.