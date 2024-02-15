برشلونة يضع شرطًا حاسمًا للاستغناء عن نجمه
يخطط نادي برشلونة الإسباني للاحتفاظ بمدافعه الموهوب أليخاندرو بالدي لكنه ترك الباب مفتوحًا حول إمكانية بيعه مع وضع شرط لذلك.
ويحتاج برشلونة لبيع عدد من لاعبيه الصيف المقبل إذا أراد ضم آخرين لتجاوز عقوبات اللعب المالي النظيف والحصول على الموافقات اللازمة من رابطة الليغا.
ووفقًا لصحيفة موندو ديبورتيفو فإن فكرة برشلونة الأساسية هي الاحتفاظ ببالدي وليس بيعه، لكن الأمر يمكن مناقشته إذا وصل عرض مالي ضخم.
وحسب تقارير سابقة فإن بالدي يجذب اهتمام بعض الأندية الإنجليزية والسعودية.
وبالدي ليس اللاعب الوحيد الذي قد يخرج من برشلونة حال حصوله على عرض مناسب حيث يوجد قائمة تضم فرينكي دي يونغ وجويل كوندي ورافينيا أيضًا.
ويرغب برشلونة في التعاقد مع عدد من اللاعبين الصيف المقبل، أبرزهم أونانا لاعب إيفرتون وأليكس غارسيا لاعب وسط جيرونا وغابرييل ماتينيلي جناح آرسنال.