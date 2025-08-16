"مش هتعرفني شغلي".. سر اندلاع أزمة الأهلي مع الحكم محمد معروف

كشف مصدر داخل النادي الأهلي المصري عن سر اندلاع أزمة كبيرة مع الحكم محمد معروف، الذي أدار مباراة الفريق أمام فاركو، أمس الجمعة.

أخبار ذات علاقة تصعيد خطير من الأهلي المصري ضد الحكم محمد معروف

وفاز الأهلي على ضيفه فاركو 4-1، ليستعيد بريقه، بعد ظهور خافت في افتتاح مسابقة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم، بعد تعادله 2-2 في الجولة الأولى مع مودرن سبورت.

وحقق الأهلي فوزه الأول في الدوري هذا الموسم، ليرفع رصيده إلى 4 نقاط بينما تجمد رصيد فاركو عند نقطة واحدة.

وكان محمد معروف نجم الدقائق الأخيرة، بعد أن أشهر الكارت الأحمر في وجه محمد هاني، قبيل صافرة النهاية.

أخبار ذات علاقة شوبير يجب أن يستمر والزمالك يُسعد الجميع.. تعليق ناري لأحمد الطيب بعد فوز الأهلي

سر اندلاع الأزمة

أكد مصدر داخل النادي الأهلي أن محمد يوسف، المدير الرياضي للفريق، تحدث عقب المباراة مباشرة مع الحكم محمد معروف؛ لمعرفة سبب طرد محمد هاني.

وقال المصدر، في تصريحات خاصة لـ"إرم نيوز"، إن الحكم محمد معروف، ومحمد يوسف، دخلا في مشادة كلامية مع بعضهما.

وتابع أن معروف تحدث مع يوسف قائلًا: "مش هتعرفني شغلي يا كابتن"، ليرد يوسف: "اتكلم بأسلوب كويس".

وأتم أن الأمر انتهى، ويوسف صمم على شكوى معروف.