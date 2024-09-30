فالفيردي يعتذر لمشجع بسبب تسديدة (فيديو)

حرص الأوروغواياني فيدي فالفيردي، نجم ريال مدريد، على توجيه الاعتذار لأحد مشجعي جماهير أتلتيكو مدريد، بعدما سدَّد الكرة بقوة في المدرجات لتصطدم به.

واقتنص أتلتيكو مدريد، تعادلًا ثمينًا من ريال مدريد، مساء الأحد، بهدف لمثله، ضمن منافسات الجولة الثامنة من عمر الدوري الإسباني، على ملعب سيفيتاس ميتروبوليتانو.

سجل إيدير ميليتاو، هدف ريال مدريد في الدقيقة الـ64، وتعادل أنخيل كوريا لأتلتيكو مدريد في الدقيقة الـ95.

وخلال عمليات الإحماء قبل انطلاق الديربي، رصدت عدسات المصورين مقطع فيديو يعتذر فيه فيديريكو فالفيردي لأحد المشجعين بعد أن سدد الكرة عليه.

وحرص لاعب ريال مدريد على الاقتراب من أحد مشجعي أتلتيكو للاعتذار له أكثر من مرة، قبل أن يستدعي أطباء ريال مدريد لمعالجته.

ورفع ريال مدريد رصيده إلى 18 نقطة في وصافة الليغا، بفارق 3 نقاط عن المتصدر برشلونة، بينما رفع أتلتيكو مدريد رصيده إلى 16 نقطة في المركز الثالث.