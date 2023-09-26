بوكيتينو: دخول ملاك تشيلسي إلى غرفة الملابس بعد المباريات أمر جيد

ويعاني تشيلسي، الذي يحتل المركز الـ14 في الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد خمس نقاط من ست مباريات، منذ تغيير ملكيته العام الماضي وأنهى الموسم الماضي في أدنى مركز له في الدوري منذ 1994.

وبعد الهزيمة 1-صفر على أرضه أمام أستون فيلا يوم الأحد الماضي، ذكرت وسائل إعلام بريطانية أن المالك الشريك إقبالي دخل غرفة تغيير الملابس الخاصة بالنادي.

وفي الموسم الماضي، تعرض بولي المالك الشريك الآخر لانتقادات أيضا لدخوله غرفة تغيير الملابس بعد خسارة مني بها تشيلسي.